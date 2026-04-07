En Sinaloa se reporta la búsqueda de cuatro adolescentes y una mujer adulta, mientras los asesinatos siguen azotando al estado: Esta es la información más actualizada:

La Fiscalía General del Estado emitió cinco fichas de búsqueda, cuatro de ellas de adolescentes que desaparecieron en los municipios de Culiacán, Elota y Mazatlán; uno de ellos es un turista originario de Torreón, Coahuila.

Según los familiares de Mateo Enrique Mendoza Orozco, de 17 años de edad, el pasado 30 de marzo salió de su hogar en Torreón, Coahuila, rumbo a las playas de Mazatlán, en donde perdieron todo contacto con él .

La ficha de Alerta Amber que se divulgó lo describe como una persona con una estatura de un metro 60 centímetros, complexión delgada, tez moreno claro, cabello castaño oscuro; como señas particulares, tiene una perforación en el lóbulo de la oreja izquierda y una cicatriz en el dedo índice de la mano izquierda de 3 cm.

En el mismo puerto, se reportó el pasado 2 de abril la desaparición del adolescente Heliut Alexis Valdez Dorantes, de 14 años de edad , con una estatura de un metro 60 centímetros, tez morena clara, pelo corto ondulado y complexión delgada; tiene como señas particulares un lunar en el labio superior y una cicatriz en el pómulo izquierdo.

La alerta Amber emitida por Addison Alejandra Aguilar Aragón, de 14 años de edad , la describe con una estatura de un metro 70 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello corto, chino en color negro y boca grande.

Su familia documentó que fue vista por última vez, el pasado 5 de abril , al salir de su casa en la colonia Díaz Ordaz, de la ciudad de Culiacán, la cual no presenta ninguna seña particular y tiene los ojos medianos, en color café, y la boca grande.

En la ficha de búsqueda Amber emitida por María Noemi Morales Almanza, de 16 años de edad, su familia reportó que esta fue vista por última vez en su casa en la colonia 20 de noviembre, en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de Culiacán .

Se le describe como una jovencita, con una estatura de un metro 54 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello largo, lacio en color rojizo, ojos medianos, en color café oscuro y, como señas particulares, tiene brackets y dos cicatrices, una de ellas bajo el labio inferior de unos 0.5 cm.

La Ficha del Protocolo Alba emitida por la desaparición de Aylin Camacho Rodríguez, de 24 años de edad, en las playas de Ceuta, en el municipio de Elota , la describe como una mujer robusta, con una estatura de un metro 60 centímetros, cabello ondulado, en color negro, tez morena clara, ojos grandes en color café oscuros.

Violencia deja 2 hombres asesinados en Sinaloa

La violencia continúa en la capital del estado, con dos nuevos asesinatos de personas del sexo masculino y un ataque a balazos contra una mujer , en la colonia Miguel Alemán, muy cerca del estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán, la cual fue trasladada a un hospital con graves heridas de bala.

Un reporte a las líneas de emergencia notificó que sobre la banqueta de la avenida Aquiles Serdán se encontraba tirada una mujer de apariencia joven, con huellas de heridas de bala, por lo que los cuerpos de auxilio y autoridades federales acudieron a brindarle ayuda.

El personal militar que acudió al sitio del ataque desplegó un operativo de búsqueda de los presuntos responsables, sin lograr su ubicación, en tanto los paramédicos de la Cruz Roja la estabilizaron y la llevaron a un hospital cercano.

Carlos "N", de 25 años de edad, fue atacado a balazos por personas desconocidas cuando se encontraba en una cancha deportiva de voleibol en la colonia de los Mezcales, de la capital del estado. Con graves heridas en su cuerpo, este fue llevado por familiares en un vehículo particular a un hospital para su atención médica.

Más tarde, el personal del hospital notificó a la Fiscalía General del Estado el fallecimiento del joven, a fin de que se abra una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y se investigue la identidad de los atacantes.

Un hombre, identificado como Francisco Javier "N", de 54 años de edad, vecino de la colonia Bachigualato, fue encontrado muerto dentro de su vivienda; la víctima presentaba golpes en la cabeza y parte del cuerpo y un disparo.

Los vecinos cercanos a la vía del tren notificaron el hallazgo del cuerpo de la víctima, por lo que lo reportaron a las autoridades de seguridad pública, las cuales, al acudir al domicilio, certificaron que este había muerto.

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