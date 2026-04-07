Durante la actual temporada de estiaje y calor extremo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la duda sobre cómo hidratarnos correctamente con agua se vuelve una constante entre los ciudadanos. Saber elegir la temperatura adecuada de nuestras bebidas es vital para mantener la salud intacta.

Especialistas médicos y voceros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han analizado a profundidad qué sucede exactamente en nuestro organismo al ingerir líquidos a diferentes temperaturas cuando el clima exterior resulta verdaderamente sofocante, peligroso y físicamente agotador.

La respuesta médica fundamental a este debate cotidiano es bastante clara y directa: lo más importante siempre será reponer los líquidos perdidos. El cuerpo humano necesita agua para sobrevivir, independientemente de los grados centígrados a los que se encuentre tu bebida .

Sin embargo, cuando el termómetro ambiental se dispara peligrosamente, el cuerpo humano activa de inmediato un complejo proceso biológico conocido médicamente como termorregulación. Este mecanismo es el encargado principal de mantener todos tus órganos internos a salvo del temido sobrecalentamiento.

¿Qué le pasa a tu cuerpo con el agua fría durante una ola de calor?

Diversos estudios clínicos demuestran que beber agua fría, idealmente entre los 4 y 10 grados Celsius, ayuda a reducir la temperatura central del cuerpo de una forma mucho más rápida y eficiente tras una exposición prolongada a los rayos del sol .

Instituciones globales de gran prestigio como la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan constantemente que una hidratación adecuada previene el temido agotamiento por calor. En este sentido práctico, el agua fresca suele ser mucho más apetecible para la mayoría.

Al resultar mucho más agradable al paladar durante una intensa ola de calor, las personas tienden a consumir mayores cantidades de agua fría de forma natural y sin esfuerzo. Esto facilita enormemente alcanzar la meta diaria de hidratación recomendada por especialistas.

Por otro lado, el agua a temperatura ambiente resulta ideal para quienes sufren de sensibilidad dental severa o problemas digestivos crónicos . Consumirla de esta manera evita el choque térmico repentino que algunos estómagos sensibles no logran procesar de manera adecuada.

Claves médicas y consejos prácticos para sobrevivir al calor extremo sin deshidratarte

Para mantener un estado de salud verdaderamente óptimo durante esta temporada de altas temperaturas, los médicos especialistas recomiendan seguir una serie de pautas prácticas. Estos consejos sencillos deben integrarse de inmediato en tu rutina diaria para proteger a toda tu familia.

Primer consejo clave: Nunca esperes a tener la molesta sensación de sed para comenzar a beber agua. La sed es, en realidad, un síntoma tardío de deshidratación que debes evitar a toda costa para no comprometer tu bienestar físico y mental.

Segundo consejo clave: Prioriza siempre el consumo de agua natural por encima de las bebidas azucaradas, refrescos comerciales o bebidas alcohólicas. Estas últimas actúan como potentes diuréticos y favorecen una rápida pérdida de líquidos, empeorando drásticamente tu nivel de hidratación.

Tercer consejo clave: Si realizas cualquier tipo de actividad física al aire libre, el agua fría será tu mejor aliada estratégica. Te ayudará significativamente a retrasar la fatiga muscular, mejorar tu rendimiento deportivo y combatir el cansancio provocado por el sol.

Desde la mesa de redacción de El Informador, te recordamos que escuchar atentamente a tu cuerpo es un paso fundamental. Mantener siempre una botella de agua fresca a la mano representa la mejor medida de prevención contra las inclemencias del clima.

Nunca esperes a tener la molesta sensación de sed para comenzar a beber agua. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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