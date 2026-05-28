El descarte de Omar García Harfuch para la carrera presidencial de 2030 sacude el tablero político actual: el funcionario más popular del gabinete frena de tajo las especulaciones sucesorias para concentrarse exclusivamente en la crisis de seguridad, enviando un contundente mensaje de disciplina hacia el interior de Morena.

García Harfuch se descarta para 2030: Esta es su razón

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se descartó de la boleta presidencial rumbo a las elecciones de 2030 , pues consideró que aspirar a cargos políticos en este momento "sería irresponsable" y "una falta de respeto" a los elementos del Gabinete de Seguridad que diariamente arriesgan la vida en territorio nacional.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el funcionario federal, que goza de una alta popularidad, señaló que encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es un trabajo que no permite una agenda paralela.

"Lo descarto porque soy secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora Presidenta lo disponga" , expresó.

Popularidad, por los resultados en seguridad: García Harfuch

García Harfuch consideró que su alta popularidad y aceptación ciudadana corresponde a que él es el rostro que presenta los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, reconoció que estos logros "no son de Omar García o de la propia SSPC", sino de el Gabinete de Seguridad en conjunto.

"Son resultados de todo el gabinete: Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina. Eso ayuda a que nos identifiquen más con buenos resultados, pero son de todo el gabinete", subrayó.

En el programa de Azucena Uresti, destacó que todos los meses la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo premia, en una ceremonia privada, a elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la SSPC, al ser ellos quienes "verdaderamente ejecutan la Estrategia Nacional de Seguridad en territorio".

En ese sentido, Omar García Harfuch resaltó que la Presidenta Sheinbaum es una Mandataria federal con muy alta aprobación, situación que ha permitido fortalecer la imagen del Gabinete de Seguridad, cuyo trabajo "no es político".

"La coordinación tan estrecha se facilita cuando hay un liderazgo muy fuerte, como el de la propia Presidenta. Tener a la Presidenta dirigiendo hace la diferencia [...] Se nota cuando un gobernante se involucra en materia de seguridad", concluyó.

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OA