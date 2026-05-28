Registro de línea telefónica: así puedes revisar si tienen tus datos solicitados y si son los correctos

El nuevo registro obligatorio en México ya está en marcha y el tiempo se agota. A partir del 9 de enero de 2026, entró en vigor una medida crucial aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta iniciativa de alcance nacional exige que todos los propietarios de las líneas móviles activas en México estén estrictamente obligados a vincular su Clave Única de Registro de Población (CURP).

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El objetivo principal de este registro es frenar las extorsiones telefónicas y el uso de números anónimos en diversas actividades ilícitas. Al asociar tu número personal con tu CURP, las autoridades y las compañías telefónicas buscan crear un entorno digital mucho más seguro, protegiendo tu patrimonio y tu tranquilidad.

¿Qué pasa si decides ignorar este trámite?

Si piensas que puedes dejar este requerimiento para después, ten mucho cuidado, ya que la fecha límite oficial establecida es el 30 de junio de 2026, ya que enfrentarás una severa suspensión temporal de tu servicio móvil. Durante esta restricción operativa, no podrás realizar llamadas de voz, enviar mensajes de texto ni utilizar tus datos móviles para navegar en internet. Para recuperar tu conectividad habitual, estarás obligado a completar el proceso de validación de identidad directamente con tu proveedor de servicios, ya sea Telcel, AT&T o Movistar.

¿Cómo saber si ya está el registro de la línea telefónica?

Consultar el estatus actual de tu línea es un proceso completamente gratuito, intuitivo y te tomará apenas unos cuantos minutos desde tu hogar. Solo necesitas entrar al portal oficial de consulta de tu operadora móvil, buscar el apartado de registro e ingresar tu número a diez dígitos para que el sistema te muestre tu situación.

Si tienes un plan de pospago o renta mensual contratado antes de enero de 2026, es muy probable que tus datos ya estén validados en su base. Sin embargo, el Gobierno de México recomienda enfáticamente que todos los usuarios, sin excepción, verifiquen su estatus para evitar sorpresas desagradables cuando llegue la fecha límite.

Consultar el estatus actual de tu línea es un proceso completamente gratuito, intuitivo y te tomará apenas unos cuantos minutos desde tu hogar. UNSPLASH / J. TUESDAY

No dejes que el tiempo te gane y protege tu principal medio de comunicación hoy mismo antes de que los sistemas se saturen. Mantener tus datos actualizados no solo garantiza que tu servicio siga activo sin interrupciones, sino que también contribuye activamente a la seguridad de toda la red de telecomunicaciones en el país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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