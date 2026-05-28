El choque frontal entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos por la muerte de agentes de la CIA escala hoy a nivel nacional: la Presidenta defendió la soberanía de México frente al narco y agencias extranjeras, rechazando que la investigación contra la gobernadora panista de Chihuahua sea una "persecución política".

El choque entre Sheinbaum y Maru Campos por el caso CIA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el caso de Maru Campos-CIA se trate de un asunto político , luego de que la gobernadora panista de Chihuahua señaló persecución política al asistir a la Fiscalía General de la República (FGR) a impugnar el citatorio.

En su conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que se debe garantizar la soberanía y el no injerencismo, también ante el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Al recordar que dos agentes de la CIA murieron tras un operativo para desmantelar un "narcolaboratorio", la Mandataria federal mencionó que este fue desmantelado por la FGR.

"No se le está imputando de nada" , dijo la titular del Ejecutivo federal sobre Campos y mencionó que la FGR tendrá que decir cual es el resultado porque a la gobernadora se le convocó ayer para que pudiera dar su versión de que fue lo que ocurrió.

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"Se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político. No, nada que ver. Es un asunto de investigación de la Fiscalía sobre este caso que es muy relevante, es muy relevante para el país", añadió.

Defensa de la soberanía frente a agencias extranjeras.

"Se ha querido minimizar esta situación, pero no se puede minimizar porque nosotros tenemos que tener toda la garantía del cumplimiento de la ley de quienes es el extranjero vienen hacer labores (...). Se ha querido poner como un asunto político, que se quiere ir contra la gobernadora. ¡No! Más bien tiene que haber una explicación por parte, por lo menos de la Fiscalía, incluso el fiscal renunció por esta situación (...)", declaró.

"Es muy importante que todas y todos los mexicanos, no sólo es un asunto de la Presidenta, tengamos muy claro lo que significa la soberanía (...). Hay que poner los límites siempre", externó.

El paralelismo con Rubén Rocha Moya en Sinaloa

Sheinbaum acusó que se ha querido decir que el gobierno quiere ocultar lo que está pasando en Sinaloa con los señalamientos de Estados Unidos contra Rocha Moya por nexos con el narco : "No, pero tenemos que ser muy serios como mexicanos, tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas".

"En los dos casos tiene que haber un asunto de soberanía", dijo la Presidenta sobre el caso de Maru Campos y Rocha Moya. Volvió a expresar que "no somos piñata de nadie".

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