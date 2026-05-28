La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su Declaración Patrimonial y el documento fue publicado el pasado 27 de mayo por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

¿Sabes qué bienes posee la Presidenta y cuáles son sus ingresos? En esta nota te lo haremos saber .

La Declaración Patrimonial de Sheinbaum

La Presidenta reportó ingresos, el año pasado, por un millón 791 mil pesos . Informó que, en su primer año como Jefa del Ejecutivo mexicano, su salario neto sumó un millón 790 mil pesos, y por rendimientos por un fondo de inversión, sus ingresos fueron de mil 441 pesos. La Mandataria no reportó ninguna compra de vehículos u otro bien durante el año pasado .

Como informó en su primera Declaración Patrimonial tras asumir el cargo, Sheinbaum detalló ser dueña de un departamento de 88 metros en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México , que compró a crédito en diciembre de 1991 con un valor, en ese entonces, de 275 mil pesos.

Sheinbaum también indicó que es propietaria de un automóvil Aveo que compró de contado en 2013, con un costo de 164 mil 900 pesos.

En el apartado de actividades financieras, la Mandataria reportó tener una cuenta de cheques, un fondo de inversión y una tarjeta de crédito, cuyos montos no fueron hechos públicos.

La Presidenta también informó tener participación en dos empresas dedicadas a la manufactura —Eli Cami y Cia y Sintracrom de México—, de las cuales reportó no tener ninguna remuneración económica.

Para acceder al documento completo y al historial de las declaraciones patrimoniales de la Presidenta, puedes visitar el sitio oficial y público de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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FF