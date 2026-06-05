Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 5 de junio determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

