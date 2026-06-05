Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 5 de junio determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 7 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque