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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 5 de junio determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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