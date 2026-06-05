Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 5 de junio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 9 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Miércoles 10 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga