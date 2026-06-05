Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 5 de junio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

