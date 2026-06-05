Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Cancún para este viernes 5 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 26Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara