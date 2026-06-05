Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Cancún para este viernes 5 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

