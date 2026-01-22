INAPAM: Restaurantes que ofrecen descuentos a adultos mayores en la CDMX

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es uno de los beneficios más aclamados del país, ya que con ella los adultos mayores pueden recibir beneficios exclusivos, descuentos especiales, tarifas preferenciales y acceso a programas sociales como parte de una estrategia que busca garantizar que mantengan un buen estilo de vida.

Todas estas facilidades son aplicables en diferentes negocios y establecimientos, gracias a los múltiples convenios activos que el instituto ha logrado consolidar a lo largo de los años.

Sin embargo, algunos de los lugares más destacables para aprovechar la tarjeta INAPAM son los restaurantes, ya que en la Ciudad de México existen varios locales que ofrecen descuentos de hasta el 20 % en el consumo de las personas de la tercera edad que presenten su credencial antes de pagar.

Así que si quieres probar algo nuevo y ya cuentas con tu tarjeta INAPAM, a continuación te compartimos la lista completa de lugares de comida que ofrecen rebajas para los beneficiarios de este programa.

Restaurantes en CDMX con descuento INAPAM

Ya sea que se prefiera comida tradicional o propuestas más modernas, el INAPAM ha establecido convenios con distintos tipos de restaurantes para abarcar una amplia variedad de gustos y presupuestos, permitiendo que más adultos mayores accedan a este beneficio.

A continuación, te compartimos todos los restaurantes disponibles:

Darsky Coffee Cafetería | Toronja #209, Col. Nueva Santa María, C.P. 02800 — 20 % de descuento.

Bellini Montecito S.A. de C.V. | Montecito #35, Piso 45, Col. Nápoles, C.P. 03810 — 15 % de descuento.

Jaquelin Liset Lipe Morales | Magdalena #434, Col. Del Valle, C.P. 03100 — 12 % de descuento.

Grupo Daruma S.C. | Porfirio Díaz #534, Col. Nochebuena, C.P. 03120 — 10 % de descuento.

El Timón de Cortés | Dr. Enrique González Martínez #5, Col. Santa María la Ribera, C.P. 06400 — 10 % de descuento.

Restaurante Chilpa (José Antonio Nieto Barriga) | Chilpancingo #35, Local 4, Col. Hipódromo Condesa, C.P. 06100 — 10 % de descuento.

Restaurante Curado (Ulises Omar Zúñiga García) | Puebla #334, Int. 504, Col. Roma Norte, C.P. 06700 — 10 % de descuento.

Green Bar | Londres #71, Col. Juárez, C.P. 06721 — 15 % de descuento.

Restaurante Nuevo Tehuacán | Dinamarca #47, Col. Juárez, C.P. 06600 — 10 % de descuento.

Tortas Albaricoque | Antonio Caso #15-A, Local B, Col. San Rafael, C.P. 06460 — 10 a 15 % de descuento.

Restaurante Vegetariano Lindavista (Víctor Manuel Zepeda Sandoval) | Av. Instituto Politécnico Nacional #1848, Local 1, Col. Lindavista, C.P. 07300 — 5 % de descuento.

Mocaba Café | Presa Pabellón #50, Col. Irrigación, C.P. 11500 — 5 % de descuento.

Montmartre Bistro (Carlos Alberto Ponce Rojano) | Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 — 20 % de descuento.

Starloks Coffee Cafetería | Toluca Sur #21, Barrio La Concepción, C.P. 12000 — 10 % de descuento.

La Casa de Anita | Retorno 40 de Cecilio Robelo #3, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900 — 15 % de descuento.

La tarjeta INAPAM representa una herramienta clave para que los adultos mayores accedan a descuentos que impactan positivamente en su economía diaria. En la Ciudad de México, la variedad de restaurantes afiliados permite disfrutar de distintas opciones gastronómicas con precios preferenciales, fomentando una alimentación accesible y una mejor calidad de vida para este sector de la población.

