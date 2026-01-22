PRI propone ampliar a dos años el plazo para registrar líneas celulares

El tema del registro obligatorio de líneas de telefonía móvil retomó protagonismo en la agenda legislativa. El senador priista Pablo Angulo presentó una iniciativa para extender de seis meses a dos años el plazo para que las personas usuarias inscriban sus líneas celulares, ante la posibilidad de que millones queden sin servicio al no cumplir con un periodo que consideró inviable.

Una extensión con enfoque social y progresivo

La propuesta del PRI parte del reconocimiento de que el registro de líneas móviles no se da de manera uniforme en todo el país. Para ello, plantea modificar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Según el legislador, la legislación actual omite las diferencias sociales, tecnológicas y territoriales existentes, lo que podría traducirse en una vulneración al derecho humano a la comunicación.

De igual forma, el legislador propone ampliar el plazo a dos años para permitir una implementación gradual y ordenada. Esto, según explicó, evitaría suspensiones masivas de líneas activas y daría margen al Estado para fortalecer sus sistemas tecnológicos y administrativos.

Angulo subrayó que el combate al delito y al fraude telefónico no debe realizarse a costa de la conectividad de la población. Señaló que comunidades rurales, personas adultas mayores, personas con discapacidad y trabajadores con horarios limitados enfrentan mayores obstáculos para realizar el trámite en el tiempo establecido.

Seguridad pública sin afectar derechos fundamentales

En un tercer momento, la propuesta aclara que la ampliación del plazo no elimina el registro ni debilita la seguridad pública. Por el contrario, busca fortalecerla al permitir una implementación más eficaz y con mayor cobertura. Según el senador, una política mal ejecutada puede generar efectos contrarios, como el uso de líneas no registradas o la exclusión de usuarios legítimos.

Finalmente, Angulo sostuvo que la iniciativa refleja una forma responsable de legislar, centrada en las personas y en el interés público. Afirmó que es posible combatir el delito sin castigar a quienes utilizan el teléfono celular como una herramienta esencial para trabajar, estudiar o mantenerse en contacto con sus familias.

YC

