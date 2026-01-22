Aunque Reynosa ya comenzó a recibir a connacionales deportados desde Estados Unidos, el Centro de Atención a Migrantes está siendo desmantelado, pues se retiraron dos de los cinco galerones que conformaban el complejo.

Ubicado en el Parque Cultural Reynosa, el centro fue inaugurado en marzo de 2025 con la intención de alojar hasta cinco mil migrantes, luego del anuncio del entonces presidente Donald Trump sobre la implementación de deportaciones masivas hacia México.

Sin embargo, nunca recibieron esa cantidad de migrantes por lo que las instalaciones se convirtieron en un elefante blanco.

Actualmente, se desmontaron dos de las carpas que componen el centro que a decir de algunos trabajadores, se trata de áreas administrativas que no están siendo utilizadas.

Manifestaron que se mantienen los dormitorios, área de comedor y atención médica pues aunque no se tiene un flujo grande de migrantes, en ocasiones reciben a 20 0 30 de ellos.

Destacaron que en su mayoría, acuden para solicitar las tarjetas del Programa México te Abraza por medio de las cuales se les brindan recursos económicos.

Migrantes fueron deportados por Matamoros

Trascendió que los migrantes que se acercan a solicitar este apoyo, fueron deportados por Matamoros y que solo pasan uno o dos días y deciden retirarse.

Poco más de 80 connacionales fueron deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) por el Puente Reynosa-Hidalgo en Tamaulipas.

En tres autobuses, los migrantes arribaron al cruce internacional y en fila, fueron custodiados por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, hasta el límite con México.

Aquí, fueron recibidos por elementos del Instituto Nacional de Migración a fin de orientarlos en caso que decidirán regresar a sus lugares de origen o quedarse por un tiempo en Tamaulipas.

Por medio de redes sociales, se pudo observar el momento en que los migrantes desfilan hacia Reynosa portando apenas bolsas blancas con sus pertenencias.

