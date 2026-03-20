Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 20 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.Según se anuncia, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Sábado 21 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Lunes 23 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Martes 24 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque