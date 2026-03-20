Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 20 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se anuncia, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 21 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Lunes 23 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Martes 24 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

