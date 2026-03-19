Describen el mapa de las mafias extranjeras en México

El crimen organizado en México no únicamente se remite a fuentes locales, sino que también se estimula de organizaciones internacionales que operan y tienen impacto en la seguridad nacional. De hecho, según expertos, con la llegada del Mundial 2026, se espera que incrementen su actividad. Estos son los datos:

En México no sólo hay presencia de cárteles mexicanos, sino también de mafias internacionales, así lo reveló la investigación del doctor Víctor Manuel Sánchez Váldes. Según el mapa que creó el experto en seguridad, en los 32 estados operan grupos criminales de estos países: Albania, Canadá, China, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Israel, Italia, Rumania, Rusia y Venezuela.

En entrevista, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y doctor por el CIDE contó que esta investigación surgió a partir de otra sobre la distribución del Cártel Nueva Generación (CNG) y el Cártel de Sinaloa en países extranjeros para Nexos.

"Lo que hice fue empezar a revisar estado por estado diferentes nacionalidades y encontrar notas periodísticas que documentaran la presencia de estos criminales de alto perfil, o mafias, y los registré en una base de datos; a partir de ahí fue que construí el artículo y el mapa", expresó.

¿Qué mafias tienen mayor presencia en México?

Respecto a las mafias con mayor presencia en la República, el investigador encontró que las organizaciones colombianas son las que tienen una mayor cobertura en México . "No es que sea un solo grupo, sino que son diferentes grupos, pero comparten nacionalidad y están presentes en la mayoría de las entidades de México, como esquemas de fraude. Esto que se conoce como el 'gota a gota'".

Agregó que las organizaciones delictivas colombianas están presentes en alrededor de 30 de las entidades federativas .

Mayor concentración en estados fronterizos

El mapa revela que las organizaciones criminales extranjeras tienen mayor concentración en estados fronterizos de México, así como en la Ciudad de México y el Estado de México . Ante ese fenómeno, Víctor Manuel explicó que la razón es la conexión internacional; ya sea por la facilidad de llegar al Aeropuerto Benito Juárez o por pasar desapercibidos en los estados con mayor presencia de turistas.

"Pasa en lugares como Cancún, la Riviera Maya, al ser turística, permite la llegada de muchos extranjeros; además, es menos llamativa la presencia de estos en sitios turísticos o en la Ciudad de México o en otras ciudades como Monterrey o Guadalajara. Alguien de origen rumano quizá vaya a llamar mucho la atención en, no sé, Hidalgo, pero no necesariamente es así en la CDMX", explicó.

Asimismo, el profesor de la UAdeC agregó que algunas de las organizaciones criminales aprovechan la presencia de migrantes para cometer extorsión y tráfico de personas, algunas con fines sexuales . "Por ejemplo, Tren de Aragua (Venezuela) y Mara Salvatruchas (El Salvador) recurren mucho a ese esquema; entonces, son los puntos de entrada y también de ingreso a Estados Unidos".

Rumania: familia consagrada

Se le preguntó al experto el tipo de delitos que cometen las células delictivas rumanas en México, a lo que explicó que en su mayoría se debe a la presencia de la familia Florian Tudor, "ya está desarticulada, pero obviamente lo que se hace es un corte de los últimos cinco años. Pero lo que hicieron fue establecer un esquema de estafa y colocaron varios cajeros automáticos: uno ingresaba sus datos, pero no te daba el dinero; ellos instalaron esos cajeros en Ciudad de México, en Los Cabos, Quintana Roo, Puerto Vallarta, es decir, en playas, y los mismos turistas iban cayendo hasta que se denunciaba y se retiraban esos cajeros y luego fueron arrestados".

EU, Italia y Rusia: escapan y se esconden

En el caso de Estados Unidos, Sánchez Váldes advirtió que hay dos fenómenos comunes: presencia de pandillas y escondite de criminales buscados. En el caso del primero, destacó a Barrio Azteca, Mexicles, Artistas Asesinos en toda esta parte de Chihuahua; y los Emes en la parte de Baja California.

Respecto a los criminales que huyen de Estados Unidos y que se esconden en México, "trabajaban con algún grupo criminal en Estados Unidos y se contactan con organizaciones mexicanas y estas les ofrecen asilo o protección", señaló.

"Eso es muy común con los criminales de Estados Unidos, Rusia e Italia. Por ejemplo, el caso de Daniel Puglia, que era un miembro de alto rango de Ndrangheta en Italia, con la cual al menos dos organizaciones mexicanas tienen relación y que, como ya era buscado allá, pues se vino a México y tratan de pasar desapercibidos acá", ejemplificó.

Crímenes destacados: tráfico de personas y especies

El investigador de la UAdeC destacó que estas organizaciones no suelen pelearse con las mexicanas; por el contrario, tratan de establecer alianzas o buenas relaciones y que, si bien comenten diversos delitos, todas se dedican a cosas distintas. "Hay varias dedicadas a la extorsión, como esto de los rumanos y los colombianos. O sea, varios esquemas en donde realizan engaños o estafas para quitarle el dinero tanto a los nacionales como a los turistas".

En el caso de las mafias chinas, el especialista apuntó que son muy comunes los delitos medioambientales en el sureste mexicano: "Corresponde a tala ilegal de maderas", ya que es apreciada en dicho país; "las organizaciones chinas vienen a México, utilizan a operadores locales, cortan la madera, la embarcan en un puerto y la llevan hasta China. Para ello, hay personas de origen chino vigilando todo ese proceso".

El especialista resaltó que el delito de extorsión a migrantes es uno de los más comunes, puesto que "también ha intervenido en el tema del tráfico de personas con fines de explotación sexual, es decir, prostitución forzada de mujeres que vienen de Venezuela, Colombia o Perú; y la Ciudad de México es uno de estos epicentros".

Sobre la misma línea, advirtió que se considera que para la Copa Mundial 2026 se incrementó el ingreso de mujeres provenientes de dichos países y que "el Tren de Aragua se está liando con Unión Tepito y con Cártel Nueve Generación para traer mujeres y obligarlas a cuestiones sexuales, en el marco del Mundial.

Por último, el investigador señaló seis razones que explican la presencia de estas organizaciones criminales en México.

1. Vienen a vender a las organizaciones mexicanas, como este caso de las triadas chinas vendiéndonos precursores químicos.

2. Vienen a comprar algo: puede ser droga, especies en peligro de extinción, maderas raras, etc.

3. Vienen siguiendo a la población migrante, como en el caso de los centroamericanos y los venezolanos.

4. Utilizan a México como un país para esconderse, para huir de la justicia de sus países.

5. Lavado de dinero.

6. Establecen redes de estafa.

Construcción del mapa

Para la elaboración de dicho mapa, Sánchez Váldes compartió que la metodología utilizada fue a través de "búsquedas focalizadas a partir del buscador de Google. Es decir, se utilizan una serie de palabras clave y luego intervalos temporales"; de los resultados, el experto realizó análisis y verificación de información.

"Una vez que encuentras fuentes que sean útiles para el fenómeno que se está investigando, lo registro en un Excel, entidad por entidad y nacionalidad por nacionalidad. Entonces, el mapa es la representación gráfica de ese proceso", dijo.

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