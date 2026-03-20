Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 20 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara