Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 20 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

