Ya transcurrieron seis meses desde el comienzo de la huelga en el Nacional Monte de Piedad y sigue sin haber un acuerdo. Todo comenzó como un conflicto laboral entre la institución y su sindicato. Sin embargo, ya es un problema que está afectando no solo a sus trabajadores en todo el país, sino a miles de clientes que tampoco han podido recuperar sus artículos empeñados.

El paro tuvo origen el 1 de octubre de 2025 y, desde entonces, se mantienen cerradas más de 300 sucursales en el país. En los últimos días, Nacional Monte de Piedad intentó proponer un aumento salarial de 5.3%, un bono por levantamiento de huelga y ajustes internos sin recorte de personal, pero la oferta fue rechazada por el sindicato , por lo cual el conflicto sigue vigente.

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Mediante la huelga, los trabajadores también reclaman cambios en la operación interna de la institución en temas como plazas, vacantes, ascensos, suplencias y movilidad del personal , buscando negociar qué margen tiene la administración para reorganizar su estructura laboral y qué tanto control puede conservar el sindicato sobre esos procesos.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Un trabajador de la sucursal de la avenida Mariano Otero, en Guadalajara, Jalisco, externó que la huelga va más allá de un aumento salarial, ya que tiene que ver con un tema estructural que los viene perjudicando desde hace tiempo.

“Mucha gente piensa que esto solo es una pelea por dinero, pero no es así. Se está peleando la forma en que se trabaja; no se nos pagan horas extras y nos recortan horas de descanso. También las plazas que hay disponibles no se nos ofrecen a los que ya llevamos mucho tiempo trabajando ahí. Todas las funciones y la situación de muchos compañeros, incluyéndome a mí, no están bien”, señaló.

Asimismo, la institución ha externado que necesita ajustes para mantener su viabilidad operativa, mientras que para el sindicato esos cambios se ven como un riesgo para sus derechos y estabilidad laboral. Sin embargo, las afectaciones ya se trasladaron también a los clientes, ya que para muchas familias mexicanas sigue siendo una de las pocas formas rápidas de conseguir liquidez sin solicitar préstamos bancarios o financiamientos con intereses más altos.

Crisis en Nacional Monte de Piedad frena el acceso a créditos prendarios en todo México

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), uno de cada tres mexicanos de entre 18 y 70 años recurre a casas de empeño, siendo el Nacional Monte de Piedad la más destacada. Mientras que, de acuerdo con información institucional, el Nacional Monte de Piedad atiende a más de 1.16 millones de clientes al año, y reportes incluso indican que más de 3 millones de personas se benefician de sus servicios mediante distintos esquemas. Además, cuentan aproximadamente con entre 1 mil 800 y 2 mil trabajadores en todo el país.

Uno de estos casos es el de Guadalupe Rivera, quien hace ocho meses empeñó unas joyas de herencia para reunir dinero y arrancar, junto a su esposo, un negocio de fruta deshidratada luego de que ambos se quedaran sin trabajo.

“Empeñé hace 8 meses unas joyas que tenía de herencia. Junto con mi esposo tenemos un negocio de fruta deshidratada y necesitábamos dinero para arrancarlo, porque los dos estábamos sin trabajo. No hemos intentado recuperarlas porque todavía no tenemos el dinero, pero sí pensamos recuperarlas porque tienen valor para mí, es por eso que no las vendí”.

Clientes siguen sin poder recuperar sus artículos empeñados

Además del tema económico , se enfrentan a la incertidumbre de no saber con certeza cómo evolucionará la huelga ni qué pasará con las joyas si el conflicto se extiende más tiempo.

“Con este tema de la huelga me da miedo que ya no las tengan. Todavía no se vence mi plazo, esperemos que para cuando ya se cumpla ya haya pasado esto, pero como están cerradas las sucursales es difícil tener contacto”, dijo.

Sobre este tema, Nacional Monte de Piedad informó que los artículos empeñados permanecen bajo resguardo y que no se pierden automáticamente por el hecho de que exista una huelga. Sin embargo, el acceso a las sucursales y la operación del servicio sí han sido suspendidos, lo que está generando preocupación para quienes dejaron joyas, herramientas, aparatos o bienes con algún valor sentimental.

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Por otro lado, si la huelga sigue escalando, Monte de Piedad no podría simplemente desaparecer de un día para otro, ya que no opera como banco ni como compañía mercantil tradicional. Jurídicamente es una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), regulada por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, por lo que no puede estar en quiebra como tal, sino en un proceso legal de extinción o liquidación con supervisión, en el que tendrían que intervenir autoridades y liquidadores designados para responder por el patrimonio, operaciones y los compromisos que tenga pendientes.

La parálisis de más de 300 sucursales está frenando la circulación de aproximadamente 3 mil millones de pesos en créditos prendarios, dejando a sus clientes sin su principal fuente de liquidez inmediata.

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