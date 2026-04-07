El día de ayer, a través de las redes sociales del Nacional Monte de Piedad se publicó un video protagonizado por Erick Carrillo, encargado de Ciberseguridad del instituto, quien explicó a sus clientes cómo identificar un mensaje falso, ante la situación que presentan sus servicios.

Recomendaciones ante mensajes urgentes del Nacional Monte de Piedad

"Si recibes un mensaje solicitando un pago urgente que liquidar o reducir tu préstamo, detente" explica Carrillo en un video con el logo del Nacional Monte de Piedad. Estas son las recomendaciones que pide atender la institución antes de responder al mensaje o realizar un pago:

Verifica que el nombre de la institución esté completo y bien escrito

Confirma que la información descrita coincida con la de tu contrato o referencia

De forma general, desconfía de mensajes que generen urgencia o pidan información personal

En ese sentido, en el mensaje se asegura que Nacional Monte de Piedad no solicita datos confidenciales, ni pagos a cuentas distintas a las establecidas en tu contrato. No obstante, ante cualquier duda, la institución pone a disposición de la clientela los números para comunicarse al Centro de Atención a Clientes: 55 2629 2790 ó 55 8890 9717. También se pueden realizar consultas a través del correo servicioaclientes@montepiedad.com.mx.

La publicación en Facebook ha recibido 80 comentarios, entre los que predomina la expresión de inconformidad de los clientes respecto a la situación de cierre en las sucursales de Nacional Monte de Piedad debido a la huelga que sostienen los trabajadores sindicalizados de la institución y que se ha prolongado por los últimos seis meses.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Cómo va la huelga del Nacional Monte de Piedad?

El pasado 1 de abril, a través de la página oficial del Nacional Monte de Piedad, se emitió un comunicado que fue remitido en redes sociales. En él se presentó la más reciente propuesta presentada por la administración a los huelguistas. Entre las propuestas presentadas, la institución asegura haber atendido el incremento salarial y otras medidas concretas para asegurar la viabilidad de la operación de Monte de Piedad.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB