Constancia de semanas cotizadas IMSS: el PASO a PASO para descargarla GRATIS desde tu celular

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) transformó radicalmente la manera en que los trabajadores mexicanos consultan su historial laboral al habilitar la descarga gratuita de la constancia de semanas cotizadas directamente desde cualquier teléfono celular... ¡así puedes hacerlo de forma fácil y rápida desde tu casa!

Gracias a la app IMSS Digital disponible tanto para Android como iOS , millones de empleados pueden verificar sus aportaciones patronales, checar su número de seguridad social (NSS), agendar citas y descargar constancias clave sin hacer largas filas en las subdelegaciones, ¿pero cómo checar tu número de semanas cotizadas y cualquier irregularidad salarial?

¿Cómo obtener la constancia de semanas cotizadas IMSS en minutos?

Para descargar tu constancia de semanas cotizadas desde la comodidad de tu hogar debes descargar la aplicación oficial "IMSS Digital" en tu dispositivo móvil o ingresar al portal web del Seguro Social.

Una vez dentro de la plataforma, el sistema exige capturar tres datos fundamentales: la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS) -que también puedes checar en IMSS Digital- y un correo electrónico personal vigente.

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Tras ingresar esta información, seleccionas la opción "Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS" y marcas obligatoriamente la casilla de "Reporte detallado" para generar el historial completo que incluye los nombres de todos tus empleadores y los salarios base de cotización que acumulaste a lo largo de tu trayectoria profesional.

Recientemente, el Seguro Social incorporó un nuevo mecanismo de validación para reforzar la seguridad de los datos personales, el cual exige registrar un número de teléfono celular activo para recibir un código SMS: ingresas este token de seguridad en la plataforma y, de inmediato, el sistema procesa la solicitud para enviar el documento en formato PDF directamente a la bandeja de entrada de tu correo electrónico.

Este archivo oficial cuenta con un sello digital y una cadena original que avalan su total autenticidad, lo que te permite imprimirlo o reenviarlo para concretar cualquier trámite legal , solicitar un crédito hipotecario o iniciar tu proceso de jubilación sin contratiempos.

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¿Cuántas semanas cotizadas necesito para pensionarme?

Depende de tu régimen: la Ley 73 exige 500 semanas, mientras que la Ley 97 requiere 875 semanas en 2026, incrementando hasta mil en 2031.

¿Cómo saber si mi patrón me dio de alta en el IMSS correctamente?

Al descargar tu constancia de semanas cotizadas y seleccionar la opción de reporte detallado, el sistema muestra el nombre de tu empleador actual, la fecha exacta de alta y el salario base con el que te registró; recuerda que el proceso es completamente gratuito, no requiere intermediarios y puedes realizarlo las 24 horas del día.

JM

