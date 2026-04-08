Tren Interoceánico no se descarriló por problemas en la obra: FGR

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, reafirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, el cual dejó 14 muertos y un centenar de heridos en diciembre del año pasado, no se debió a un problema en la obra.

¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre las obras del Tren Interoceánico?

En un mensaje a medios de comunicación, la fiscal informó que se corroboró la calidad de la vía en el punto del siniestro, en la Línea Z, y las locomotoras , y ambos cumplen con la norma aplicable.

"Después de una minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con la norma", indicó.

Sigue proceso por homicidio y lesiones culposas contra el conductor y maquinista

Godoy Ramos aseguró que el Ministerio Público del caso acreditó la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas del conductor, Felipe de Jesús Díaz, y el despachador del tren Ricardo Mendoza, los dos únicos detenidos por este caso.

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"Resultado de indagatorias, los ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo. Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial en las que se obtuvieron autos de vinculación a proceso", explicó Godoy.

Indicó que la empresa operadora del Tren Interoceánico, a cargo de la Secretaría de Marina, decidió otorgar el perdón a los detenidos por lo que hace al delito de daños en bienes de la nación.

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Ernestina Godoy Ramos informó que las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico optaron por la justicia alternativa para la firma de acuerdos reparatorios para la extinción de la acción penal.

De acuerdo con lo que explicó la fiscal general, 145 personas -114 adultos y 31 niños y adolescentes- han recibido "de forma inmediata" la reparación integral del daño . "Hasta ahora 145 personas; es decir, 114 adultos y 31 niños, niñas y adolescentes han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal", expresó.

JM

