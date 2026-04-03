Nacional de Monte Piedad: así puedes obtener una bonificación extra durante la huelga

Nacional Monte de Piedad enfrenta una huelga desde octubre de 2025 que mantiene paralizadas más de 300 sucursales en todo México. Ante la incertidumbre de miles de usuarios que temen perder sus pertenencias, la institución de asistencia privada ha implementado una estrategia para mitigar el impacto económico.

Se trata de una bonificación extra diseñada específicamente para recompensar a los clientes que, a pesar del cierre de instalaciones, continúan cumpliendo con sus obligaciones financieras a través de canales alternativos: así puedes obtener una bonificación extra de forma sencilla.

¿Qué es la bonificación extra de Nacional Monte de Piedad y cómo funciona el esquema Dinero Monte?

Para acceder a este beneficio de Nacional Monte de Piedad, el mecanismo es claro: debes continuar pagando la tasa de interés originalmente contratada en tus boletas de empeño.

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La institución bonificará la diferencia respecto a una tasa base preferencial del 3.5%. Esto significa que, si tu interés pactado es mayor, el excedente se te devolverá íntegramente.

Esta compensación económica se acumula en un monedero virtual denominado "Dinero Monte", un saldo a favor que estará disponible para que lo utilices libremente una vez que las sucursales reanuden sus operaciones normales. Es una forma de premiar la lealtad del cliente en tiempos de crisis.

Guía rápida: el PASO a PASO para asegurar tu beneficio durante el paro laboral

Aunque las puertas físicas de Nacional Monte de Piedad estén cerradas, tus contratos siguen vigentes. Para no perder tus prendas y garantizar tu bonificación, sigue estos útiles consejos:

Utiliza canales digitales: Realiza tus pagos mediante la banca electrónica o la aplicación móvil oficial.

Realiza tus pagos mediante la banca electrónica o la aplicación móvil oficial. Acude a tiendas de conveniencia: Paga en establecimientos autorizados; la institución cubrirá las comisiones por transacción.

Paga en establecimientos autorizados; la institución cubrirá las comisiones por transacción. Aprovecha los plazos extendidos: Se ha habilitado un refrendo adicional sin restricciones para facilitar tu liquidez.

Se ha habilitado un refrendo adicional sin restricciones para facilitar tu liquidez. Guarda tus comprobantes: Conserva cada recibo digital o físico para validar tu saldo a favor en el futuro. Siguiendo estos pasos, aseguras que tu dinero trabaje a tu favor.

Además de la devolución de intereses excedentes, el Nacional Monte de Piedad ha eliminado temporalmente ciertos costos operativos que habitualmente recaen en el usuario: por ejemplo, se ha suspendido el cobro por el resguardo posterior al pago, garantizando que tus artículos de valor permanezcan seguros en bóvedas certificadas sin generar cargos extra mientras dure la contingencia.

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¿Por qué hay huelga en Nacional Monte de Piedad?

El origen de este prolongado conflicto en Nacional Monte de Piedad que terminó en una huelga radica en las presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, lo que llevó a más de dos mil empleados a suspender sus labores.

Mientras las negociaciones continúan en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los usuarios no deben caer en pánico ni suspender sus aportaciones.

La clave para salir beneficiado de esta situación es la constancia: al mantener tus pagos al día, no sólo evitas la comercialización de tus prendas una vez que concluya la huelga, sino que transformas un pago ordinario en un ahorro garantizado para el futuro. La paciencia será tu mejor aliada.

JM

