Nacional Monte de Piedad: ¿Quiénes son los miembros que integran el patronato?

La reciente huelga en el Nacional Monte de Piedad ha puesto bajo la lupa no solo sus operaciones, sino también a quienes toman las decisiones clave dentro de la institución.

El paro, derivado de tensiones laborales, ha afectado el servicio en distintas sucursales, impactando a miles de usuarios que dependen de sus préstamos prendarios.

El Patronato, la máxima autoridad

En este contexto, cobra relevancia el Patronato, considerado el órgano supremo de gobierno del Monte de Piedad. Desde su reconocimiento como institución de asistencia privada en 1922, regulada por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, este grupo ha sido el encargado de definir el rumbo estratégico y garantizar el cumplimiento de su misión social.

El Patronato no solo supervisa la operación, sino que también establece políticas y vela por la sostenibilidad de la institución a largo plazo.

Quiénes son los integrantes clave

Actualmente, el Patronato está conformado por siete miembros, entre los que destacan tres figuras centrales en la toma de decisiones:

Carlos Antonio Zozaya Gorostiza, quien funge como presidente y máxima autoridad.

Pedro Romero de Terreros Gómez Morín, secretario del órgano y descendiente del fundador histórico.

José Antonio Palacios Pérez, quien participa como vocal.

Los siguientes como vocales:

Alejandro Aguilr ceballos.

David Ricardo Suárez Cortázar.

Margarita Huagues Vélez.

Dionisio Hilario García Silva.

Quienes participan en el Comité de Inversión Social es Carlos Antonio Zozaya Gorostiza, Pedro Romero de Terreros Gómez Morín, Sofía Ize Ludlow, Luiz Carlos Ferezin y Dionisio Hilario García Silva.

Todos ellos son responsables de dirigir la institución y tomar decisiones estratégicas en momentos clave.

Decisiones clave en un momento de presión

El papel del Patronato resulta fundamental ante la actual coyuntura. Las decisiones que tome este órgano serán determinantes para resolver el conflicto laboral y garantizar la continuidad de los servicios.

En medio de la huelga, el reto es mantener el equilibrio entre su vocación social —brindar apoyo económico a sectores vulnerables— y las exigencias internas de trabajadores, en un escenario que pone a prueba la gobernanza de una de las instituciones más antiguas del país.

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