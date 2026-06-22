¡Confirmado! El próximo 24 de junio, cuando México se enfrente a Chequia en un nuevo y emocionante partido correspondiente al Mundial 2026, habrá nuevas suspensiones de actividades escolares y esquemas de trabajo a distancia ; sin embargo, hay algunos puntos que debes tomar en cuenta antes de preparar tus botanas y alistarte para una nueva jornada de home office.

El tercer partido del tricolor se disputará en el Estadio Ciudad de México, lo que le agregará un toque especial luego de que la Selección jugara en Guadalajara y tuviera un triunfo sobre Corea del Sur que literalmente desquició las calles del Centro tapatío; debido a esto, las medidas de suspensión de clases y home office sí son muy específicas al menos en la capital del país.

¿Qué se sabe del home office y la suspensión de clases por el partido México vs Chequia?

De acuerdo con el decreto oficial de la Presidencia de la República disponible en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la suspensión de clases en la capital del país sí aplicará para los dos turnos (matutino y vespertino), así como todos los niveles escolares; es importante recordar que el pasado 17 de junio sólo se suspendieron las clases del turno vespertino:

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“Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino el 17 de junio de 2026, y en general el 24 de junio de 2026”, se lee.

Sobre el home office, el pasado 17 de junio esta modalidad sólo aplicó a partir de las 03:00 de la tarde; sin embargo, para el partido México vs Chequia a disputarse en la capital del país el teletrabajo será general, al menos en las dependencias de la Administración Pública Federal.

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¿Habrá home office en Guadalajara?

Hasta el momento, el Gobierno de Jalisco no ha emitido un comunicado para confirmar si habrá suspensión de clases o home office de manera oficial, esto debido a que el juego no se disputará en el Estadio Guadalajara; sin embargo, al parecer todo quedará a manos de las empresas y los contratos que mantengan activos con sus empleados.

Sobre la suspensión de clases, como el encuentro tendrá lugar a las 07:00 de la noche lo más probable es que sí se registre una baja asistencia en el turno vespertino o que, de igual modo, las escuelas decreten una suspensión de clases o lecciones a distancia luego de llegar a acuerdos con padres de familia.

JM