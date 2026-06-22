¿Habrá clases este viernes 26 de junio del 2026?; esto dice la SEP

La proximidad de las vacaciones de verano genera múltiples dudas entre los padres de familia y tutores respecto a la continuidad de las actividades escolares durante los últimos días del mes; por ejemplo, si habrá clases o no este viernes 26 de junio.

Existe la creencia generalizada de que, por tratarse del último viernes del periodo mensual, se suspenden las labores debido a las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), una pauta que la autoridad educativa norma con precisión.

¿Qué dice la SEP sobre el viernes 26 de junio del 2026, hay clases o no?

Para dar certidumbre a las comunidades escolares, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), órgano centralizado del Gobierno de México encargado de regular el sistema educativo nacional, establece con claridad las fechas destinadas a la descarga administrativa y a los consejos técnicos.

En sus lineamientos normativos y manuales de operación consultables en su portal institucional, la dependencia federal indica que el viernes 26 de junio está programado originalmente para la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo.

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De acuerdo con las guías de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, estas reuniones implican que el personal directivo y docente trabaja en la evaluación del periodo, por lo que los alumnos no asisten a las aulas, permitiendo un breve fin de semana largo o "puente" para los menores de edad.

Sin embargo, debido a las condiciones de altas temperaturas en ciertas regiones o a reajustes en el cierre de actividades, la misma autoridad federal faculta a las entidades a realizar modificaciones específicas, las cuales quedan estipuladas en los decretos publicados en los periódicos oficiales de los estados.

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La gestión del tiempo escolar en la etapa conclusiva del año lectivo responde a criterios organizativos rigurosos. La SEP detalla en sus cronogramas de planeación que las semanas finales de junio concentran la entrega de boletas de evaluación y el fin de los contenidos programáticos del plan de estudios vigente.

La entrega de las calificaciones a los tutores se realiza bajo un esquema ordenado para asegurar que los expedientes de traslado y promoción de grado queden debidamente registrados en el sistema nacional de información educativa.

JM