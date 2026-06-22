Decomisan en Sonora 24 mil litros de metanfetamina valuada en 9 mil MDP, el segundo mayor aseguramiento de la historia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron este lunes 22 de junio del 2026 la incautación de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa. Es considerado el segundo mayor decomiso de ese tipo de droga en la historia de México; de acuerdo con El Universal, la droga asegurada tiene un valor aproximado de nueve mil millones de pesos.

La operación se da a más de un año y cuatro meses del decomiso de cuatro mil 700 litros de metanfetamina líquida que se realizó también en Sinaloa, que está sumido desde septiembre de 2024 en la violencia por la cruenta lucha que mantienen dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado cientos de muertos y desaparecidos.

La droga fue localizada en un allanamiento que realizó entre el 19 y 20 de junio el Ejército y la Guardia Nacional a un inmueble en Los Mochis, donde se aseguraron también casi 160 mil litros de precursores químicos, dos vehículos y cargadores para armas largas y municiones, detallaron en un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.

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Durante la operación fue detenido un presunto integrante del Cártel de Sinaloa identificado como Jorge "N", refiere el comunicado.

Las autoridades afirmaron que con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas y "se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales".

De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre del 2024, hasta el mes pasado se han desmantelado dos mil 407 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

JM