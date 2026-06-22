La conferencia de prensa "mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 22 de junio de 2026 quedará registrada como una de las más inusuales e interactivas del actual sexenio. El Salón Tesorería, habituado a los discursos de alta política y las preguntas sobre economía o seguridad, modificó drásticamente su ambiente habitual con la llegada de un personaje sumamente popular en plataformas como TikTok e Instagram: el pato Merlín.

El ave, conocida a nivel nacional por sus videos virales vestido con diversos atuendos y tenis diseñados a la medida , ingresó a Palacio Nacional acompañado de su familia humana. La Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, interrumpió el flujo tradicional de "La Mañanera" para dar una bienvenida formal al peculiar animal, argumentando que el motivo de la invitación respondía a razones puramente "humanistas".

Sin embargo, el protocolo oficial se vio rápidamente superado por la naturaleza del invitado de honor. Durante la interacción directa frente a las cámaras de televisión y las transmisiones en vivo de las redes sociales oficiales, Merlín mostró cierta inquietud ante los micrófonos, las luces y los flashes de los reporteros que cubrían la jornada informativa.

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El momento del impacto: una mordida que encendió las transmisiones en vivo

¿Cómo fue que un acto de simpatía institucional se convirtió en un fenómeno viral inmediato? El punto álgido de la mañana ocurrió cuando, en un intento de acercamiento por parte de la Presidenta, el pato Merlín le lanzó un rápido picotazo que fue capturado con total nitidez por los lentes de los fotógrafos y que de inmediato llamó la atención de los internautas.

El video del incidente, que comenzó a circular de inmediato a través de enlaces compartidos de Facebook, mostró cómo la Mandataria mexicana reaccionó con una sonrisa nerviosa ante el temperamento del ave, mientras los cuidadores del pato intentaban calmarlo de inmediato. La situación evidenció que, a pesar del entrenamiento y la fama digital del animal, el estrés de un entorno cerrado con decenas de personas alteró su comportamiento habitual.

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La justificación ofrecida por los dueños del ave apuntó a que Merlín se sintió acorralado por el exceso de personas que buscaban acariciarlo al terminar la sección oficial. A pesar del imprevisto, el equipo presidencial minimizó el hecho, permitiendo que la familia del ave concluyera su recorrido guiado por los patios principales de la sede histórica del poder federal.

Entre la ternura y la crítica: el fuerte debate que polariza el internet

La visita de Merlín dividió de forma tajante las opiniones de las audiencias digitales en todo el territorio nacional, repercutiendo fuertemente en las tendencias de búsqueda. Por un lado, miles de internautas aplaudieron el gesto del gobierno al abrir espacios para creadores de contenido digital independientes y promover el respeto hacia la fauna urbana de una manera lúdica y cercana.

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Por otro lado, una corriente crítica de la opinión pública cuestionó severamente el uso del tiempo oficial del Estado para este tipo de dinámicas recreativas . Diversos líderes de opinión señalaron que la presencia del pato en "La Mañanera" desvía la atención de las problemáticas urgentes que aquejan a la República Mexicana, catalogando el evento como una estrategia de distracción mediática o un exceso de frivolidad en la comunicación gubernamental.

JM