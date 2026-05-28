Luego de que Maru Campos acudiera a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) y acusara que fue citada "tramposamente", Morena exigió a la gobernadora que dejara de "esconderse detrás del fuero" y rinda cuentas ante las autoridades correspondientes, derivado de la investigación por presunta violación a la soberanía nacional.

La funcionaria se presentó ayer en la FGR, donde no solo objetó la legalidad del citatorio para declarar como testigo por el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, sino que, afuera de la institución, encabezó un mitin en el que fue respaldada por el PAN, su partido político.

En un comunicado, el partido guinda ironizó que Campos Galván fue arropada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, a quien señaló como líder del llamado "Cártel Inmobiliario".

"La gobernadora de Chihuahua volvió a eludir su responsabilidad de rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República por los hechos relacionados con la participación de agentes extranjeros en territorio nacional", denunció.

De acuerdo con el oficialismo, la panista utilizó "argucias legales" para no presentarse a testificar ante la autoridad ministerial en Ciudad Juárez, donde fue citada en calidad de testigo.

"Prefirió, como es su costumbre, trasladar el tema al terreno mediático desde la Ciudad de México", reprobó.

"La gobernadora de Chihuahua volvió a eludir su responsabilidad de rendir cuentas ante la FGR", acusó Morena. ESPECIAL

Morena rechaza persecución política contra Maru Campos por citatorio de FGR

Descartó Morena que este citatorio de la FGR sea persecución política porque, afirmó, se trata de esclarecer hechos graves que podrían vulnerar la soberanía nacional y el pacto federal.

"Ninguna autoridad local puede actuar por encima de la Constitución ni sustituir las facultades exclusivas del Estado mexicano en materia de política exterior y seguridad nacional" , agregó el Movimiento de Regeneración Nacional.

En ese sentido, exigió explicaciones claras sobre cualquier presunta actuación de agentes extranjeros en territorio nacional y no utilizar la soberanía como bandera discursiva mientras se evade la rendición de cuentas.

Finalmente, Morena hizo un llamado a que toda persona servidora pública, independientemente de su cargo o militancia, responda ante la ley cuando existan hechos que ameriten investigación, sin mecanismos de impunidad.

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MB