El vuelco en el caso Sinaloa sacude al Gobierno federal: tras confirmarse que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol, la Presidenta Claudia Sheinbaum exigió a la FGR transparencia inmediata, desatando un nuevo episodio sobre el futuro del mandatario acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

Rocha Moya sin ficha roja: Sheinbaum exige respuestas a FGR

Luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmara que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja de la Interpol, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que aclare este tema y su relación con la organización internacional .

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"Que lo informe la Fiscalía. Vamos a pedirle a la Fiscalía que informe su relación con Interpol para que pueda se pueda conocerlo todos y que sea transparente", indicó la Mandataria durante la conferencia matutina de este jueves 28 de mayo.

Caso Sinaloa: ¿Por qué Rocha Moya no tiene ficha de Interpol?

En días pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y siete exfuncionarios más, acusados por Estados Unidos de narcotráfico, cuentan con la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Este miércoles, Omar García Harfuch explicó que, en caso de emitirse una notificación roja, primero debe notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y posteriormente a la FGR, instancia que determina si procede una orden de detención con fines de extradición.

"En todos lados aplica la ficha roja, lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, con fines...una orden de detención con fines de extradición", aclaró ayer el funcionario durante la mañanera en Palacio Nacional.

Horas más tarde, la SSPC precisó que tras realizar las consultas correspondientes con instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en contra del mandatario estatal con licencia.

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OA