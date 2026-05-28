El periodo de entrega de las Tarjetas del Bienestar de la Pensión para Personas con Discapacidad que se registraron en marzo inició desde el pasado 13 de mayo y cerró el día 20 del mismo mes. Sin embargo, si se te pasó la fecha límite para recoger tu plástico, aún estás a tiempo para recuperarla. Aquí te contamos los detalles.

Aunque la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un derecho constitucional, el acceso a los fondos sí o sí requiere el plástico oficial. Muchos beneficiarios, ya sea por diversas razones de salud, complicaciones familiares o simple logística, no lograron acudir a su cita original durante el periodo de entrega.

¿Qué le pasa a tu dinero si no recoges la Tarjeta Bienestar?

El efecto inmediato de esta situación es que no podrás cobrar tu apoyo bimestral en los cajeros del Banco del Bienestar. Aunque el recurso económico sigue asignándose a tu nombre dentro del sistema gubernamental y está seguro, es completamente imposible retirarlo en efectivo o usarlo en tiendas de autoservicio sin la tarjeta física.

Para solucionar este problema solo deberás ubicar tu módulo asignado. El proceso bastante sencillo ya que solo necesitas ingresar a la página oficial del gobierno (gob.mx/bienestar) y tener a la mano tu CURP para que el sistema te indique la dirección exacta, la fecha y el horario de atención.

¿Qué hacer si el beneficiario no puede salir de casa?

El programa social contempla esta barrera y permite que una "persona auxiliar" registrada previamente inicie el trámite. Este familiar o cuidador primario debe acudir al módulo con una justificación médica válida para explicar detalladamente la ausencia.

Una vez en el módulo de atención, el auxiliar acreditado puede solicitar una visita domiciliaria. Mediante este procedimiento especial, el personal autorizado del gobierno acudirá a la casa del beneficiario para entregarle la tarjeta en sus propias manos,.

Para que el trámite sea exitoso debes llevar:

Una identificación oficial vigente

Un acta de nacimiento legible

Un comprobante de domicilio reciente

Un certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud

El talón de registro del programa.

ESPECIAL

Recomendaciones contra fraudes

No lo olvides, ningún funcionario te pedirá dinero, transferencias bancarias ni datos personales previos para entregarte tu plástico rezagado; si alguien te ofrece "acelerar" el trámite a cambio de una cuota económica, denúncialo ante las autoridades.

También te sugerimos:

Llega temprano: Preséntate al menos 15 o 20 minutos antes de la apertura.

Preséntate al menos 15 o 20 minutos antes de la apertura. Lleva copias: Ten a la mano duplicados legibles de todos tus documentos.

Ten a la mano duplicados legibles de todos tus documentos. Guarda tu folio: Conserva muy bien el comprobante que te entreguen los servidores públicos.

Recuerda que entre más rápido atiendas esta situación administrativa, más fácil será evitar un bloqueo temporal en el padrón activo de beneficiarios. No dejes que la desidia, el miedo o la falta de información te dejen sin tus recursos económicos que por ley te corresponden.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO