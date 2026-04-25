Ariadna Montiel Reyes, la titular de la Secretaría de Bienestar, reaccionó a sus supuestas aspiraciones por ocupar la dirigencia nacional de Morena después de la salida de Luisa María Alcalde: ¡esto fue lo que declaró al respecto!

¿Ariadna Montiel Reyes está interesada en la dirigencia nacional de Morena?

Luego de acompañar a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum a la atención para personas afectadas por lluvias severas en Hidalgo en octubre del año pasado, la secretaria del Bienestar fue cuestionada acerca de su futuro político.

" No vamos a dar ninguna declaración, gracias. Ya venimos a informar del plan, de lo que hemos en la atención a la emergencia por las lluvias", declaró.

Al insistirle si le interesa participar en el proceso para dirigir este partido político y si lo ha hablado con la Mandataria federal, Montiel Reyes evitó contestar.

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Durante la asamblea, destacó los programas de Bienestar y la atención a la gente a través de los servidores de la nación.

"La Presidenta estuvo aquí en el territorio junto a la gente, no se esperó a que pasaran los días ni que se resolvieran los trámites burocráticos que en el pasado se hacían. Se actuó como se debe actuar cuando hay una emergencia: llegando a las comunidades, tocando puerta por puerta y acompañando a las familias, por eso estamos aquí nuevamente", declaró.

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Además de distintos apoyos, indicó que se implementaron mil brigadas conformadas por cinco mil servidores de la nación; se desplegaron en tres mil 254 localidades y fueron censadas 104 mil viviendas de los 119 municipios afectados por las lluvias.

La inversión social para los apoyos directos es de siete mil 426 millones de pesos (mdp) para la limpieza de las viviendas.

JM