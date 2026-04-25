¡Un horno! OLA DE CALOR tiene a esta zona de México a casi 50 grados

Veracruz está que arde en esta temporada de calor 2026: de acuerdo con la Conagua, esta entidad mexicana registra sensaciones térmicas que fluctúan entre los 35 y hasta los 47 grados Celsius, unos valores que dejaron sorprendido a más de un internauta en redes sociales.

¿Cómo estará el clima esta última semana de abril 2026 en Veracruz?

La ola de calor anunciada para este fin de semana y que se extenderá casi toda la semana , así como eventos de surada, generaron un sorprendente incremento en las temperaturas en todas las regiones de Veracruz.

De acuerdo con el Organismo Cuenca Golfo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las tres de la tarde de este sábado 25 de abril del 20265 el termómetro marcó una temperatura máxima de 36 grados en el puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz, donde la sensación térmica llegó a los 47 grados .

En el puerto de Veracruz y su zona conurbada de Boca del Río, la temperatura máxima fue de 33 grados y una sensación térmica de 45; mientras que en la ciudad de Xalapa, capital, el termómetro marcó los 32 grados y una sensación de 35.

El pronóstico meteorológico prevé que continúe la ola de calor en Veracruz acompañada de una surada moderada a fuerte en las zonas típicas del estado ; sin embargo, por la tarde se podrían presentar precipitaciones y tormentas dispersas en zonas de montaña.

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¿Qué recomendaron las autoridades de Veracruz ante el calor extremo?

La Secretaría de Protección Civil Estatal recomendó tomar precauciones y evitar la exposición prolongada al sol y mantener una adecuada hidratación; abstenerse de realizar actividades que puedan originar incendios forestales, de pastizales o de basureros, o manipular el fuego con extrema cautela.

Así como utilizar el agua de manera eficiente y brindar especial atención a personas mayores, enfermas, infantes y mascotas, ello debido a los riesgos asociados a los destechamientos, la caída de árboles u otros objetos.

JM

