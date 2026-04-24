La designación de Luisa María Alcalde como consejera jurídica no solo redefine el círculo más cercano de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino que desata una batalla política frente a las críticas en redes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que invitó a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal porque es una mujer con convicciones y honestidad , por lo que las críticas que ha recibido en redes sociales representan a quienes están en contra del Movimiento de la Transformación.

"Luisa María es una compañera también extraordinaria. Yo la invité a ser consejera jurídica. La Consejería Jurídica es una de las áreas más importantes del Gobierno de México. Entonces no la estaría invitando si no supiera la honestidad de Luisa María, su convicción en el movimiento, su amor al país, su amor al pueblo", dijo.

Luisa María Alcalde, objeto de críticas

Durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril, se le pidió su opinión ante los ataques que recibió la todavía presidenta nacional de Morena, pues el miércoles pasado fue invitada para unirse al gabinete federal de la Presidenta Sheinbaum.

"Entonces, es parte de la campaña, en contra de lo que representa nuestro movimiento. Pero realmente tenemos un muy buen equipo en el gabinete. (Luisa María) es buenísima", afirmó la jefa del Ejecutivo.

Luisa María Alcalde se integrará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el próximo viernes 1 de mayo , tras completar la transición en Morena y alistar su llegada para reemplazar a Esthela Damián Peralta, quien deja el cargo para ser aspirante a la gubernatura de Guerrero.

Los conflictos en Morena, según Carlos Loret de Mola

Ayer, el periodista Carlos Loret de Mola, a través de una columna, compartía que existía un profundo distanciamiento entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional del partido, detonado por las actitudes de Arturo Ávila, actual vocero de los diputados morenistas y pareja de Luisa María Alcalde.

Según fuentes de alto nivel citadas por el periodista en su columna, la Presidenta de México habría llegado a un punto de saturación debido al protagonismo de Ávila. El legislador es señalado de actuar como el verdadero "líder en la sombra" de Morena, aprovechando su relación sentimental con Alcalde.

El hartazgo de Sheinbaum no sería reciente. De acuerdo con la información revelada por Loret de Mola y sus fuentes, Arturo Ávila ya figuraba en la "lista negra" de la Mandataria desde la contienda interna de las "corcholatas" en 2024. Se le atribuye haber operado la guerra sucia en contra de la hoy Presidenta cuando este fungía como operador de Adán Augusto López.

Con información de SUN y Carlos Loret de Mola

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA