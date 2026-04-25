SMN advierte calor extremo y lluvias en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda de calor continuará dominando gran parte del país durante los próximos días, con temperaturas que oscilarán de calurosas a extremadamente calurosas y una baja probabilidad de lluvias en la mayoría de las regiones.

De acuerdo con el aviso más reciente, emitido este 25 de abril, las condiciones de calor persistirán al menos hasta la próxima semana , impulsadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se mantiene sobre el territorio nacional.

Persisten altas temperaturas y se amplía la onda de calor

Para el periodo de 24 horas, el organismo detalló que este sistema favorecerá temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en entidades del norte, occidente, centro y sureste del país, incluyendo zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y la Península de Yucatán.

Además, la onda de calor se extenderá hacia nuevas regiones como Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, el Valle de México y partes del sureste, consolidando un ambiente seco y con escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio.

En contraste, una línea seca sobre el noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, generará chubascos, fuertes rachas de viento y posibles torbellinos en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A esto se suma un canal de baja presión en el oriente y sureste, que junto con el ingreso de humedad provocará lluvias puntuales fuertes en Puebla y Oaxaca, además de precipitaciones dispersas en otras entidades del centro y sur.

Durante la noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste, lo que podría ocasionar rachas intensas de viento y tolvaneras en esa región.

Lluvias, vientos fuertes y contrastes térmicos en el país

Para el domingo, el SMN prevé que continúe la onda de calor con valores máximos de entre 40 y 45 grados en amplias zonas del país , mientras que persistirán lluvias intermitentes en el noreste, centro y sur, incluido el Valle de México.

También se mantendrán condiciones para vientos fuertes con tolvaneras en el norte, así como la posible formación de torbellinos en Coahuila, debido a la interacción de sistemas atmosféricos.

En el pronóstico extendido de 72 a 96 horas, se anticipa un incremento adicional en las temperaturas y una disminución general en las lluvias, lo que reforzará la onda de calor en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, seguirán presentándose chubascos aislados en el noreste, centro y sur del país , así como rachas de viento en el norte, asociadas a la línea seca y la cercanía del frente frío.

El organismo advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos e incrementos en ríos y arroyos, mientras que los vientos fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

SV