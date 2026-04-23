La estabilidad en la cúpula de Morena enfrenta turbulencias. Revelaciones recientes del periodista Carlos Loret de Mola apuntan a un profundo distanciamiento entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia nacional del partido, detonado por las actitudes de Arturo Ávila , actual vocero de los diputados morenistas y pareja de Luisa María Alcalde.

El "factor Ávila": Desplantes y ambición política

Según fuentes de alto nivel citadas por el periodista en su columna, la Presidenta de México habría llegado a un punto de saturación debido al protagonismo de Ávila. El legislador es señalado de actuar como el verdadero "líder en la sombra" de Morena , aprovechando su relación sentimental con Alcalde para:

Gestionar candidaturas: Encabezar reuniones con políticos para informarles sobre mediciones en encuestas.

Cabildeo de contratos: Solicitar citas con gobernadores y secretarios de Estado bajo una supuesta influencia privilegiada.

Invasión de funciones: Realizar declaraciones públicas con un tono de mando que corresponde exclusivamente a la dirigencia del partido.

Un historial de "guerra sucia" y desconfianza

El hartazgo de Sheinbaum no sería reciente . De acuerdo con la información revelada por Loret de Mola y sus fuentes, Arturo Ávila ya figuraba en la "lista negra" de la Mandataria desde la contienda interna de las "corcholatas" en 2024. Se le atribuye haber operado la guerra sucia en contra de la hoy Presidenta cuando este fungía como operador de Adán Augusto López .

"Sheinbaum le atribuye el haber sido el operador de la guerra sucia que se lanzó contra ella durante la contienda interna", detalla la columna.

El costo político para Luisa María Alcalde

La situación ha salpicado directamente a Luisa María Alcalde, una de las figuras más respetadas dentro del "obradorato". La falta de distancia frente a las actitudes de su pareja y la reciente exposición pública promocionando la empresa cervecera de Ávila habrían sido los factores definitivos.

Este conflicto interno explicaría la supuesta invitación de la Presidenta a Alcalde para dejar la dirigencia nacional de Morena , marcando un precedente sobre la disciplina y la jerarquía que Sheinbaum busca imponer en su administración y en el partido que la llevó al poder.

Con información de Carlos Loret de Mola

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA