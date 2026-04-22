La presidenta del partido oficialista mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde Luján, aceptó este 22 de abril la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para integrarse a su gabinete federal como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo.

Esto, tras la salida de Esthela Damián, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2025.

"Me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica, le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera", dijo Alcalde en el mensaje compartido en redes sociales.

La respuesta por parte de la dirigente del partido creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se da luego de que Sheinbaum le extendiera la invitación, según lo anunció la titular del Ejecutivo en su conferencia matutina de este miércoles.

Sheinbaum destaca su perfil jurídico y político

"Decidí invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica, ¿por qué a Luisa María?: porque esto es importante. Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada", destacó Sheinbaum, para quien el perfil de Alcalde también es ideal por haber "sacado adelante" proyectos de López Obrador, como la reforma al Poder Judicial.

Cierra ciclo al frente de Morena

La decisión de Alcalde se da casi dos años después de estar al frente del partido oficialista, un cargo que ejerció desde 2024 durante el mandato de Sheinbaum, aunque su militancia inició desde la creación de Morena en 2011, cuando encabezó su labor de líder juvenil con apenas 23 años.

"Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento", aseguró.

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026



Trayectoria en el Gobierno federal y formación académica

Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además tiene una maestría en Derecho por la Universidad de California en Berkeley.

Durante el gobierno de López Obrador fue secretaria del Trabajo y Previsión Social de 2018 a 2023, para después ocupar el cargo como titular de la Secretaría de Gobernación ese mismo año.

Con su salida queda vacía la dirigencia del partido oficialista, un cargo por definirse y que también refleja los cambios al interior del gobierno, considerando la reciente salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres, quien ahora está al mando de la Comisión de Elecciones de Morena.

EE