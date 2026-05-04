Mochila "fifí" en Morena; el costoso kit suizo regalado en su congreso

Durante el reciente Congreso Nacional Extraordinario de Morena celebrado en la Ciudad de México, los militantes no solo se reunieron para elegir a su nueva dirigencia nacional. Los más de tres mil asistentes fueron recibidos con un regalo sorpresa que contrastó fuertemente con la narrativa de pobreza franciscana que el partido promueve a diario.

Se trató de una mochila de la reconocida marca Swiss Digital Design, un artículo clasificado como equipaje de viaje de negocios cuyo valor en el mercado oscila entre los dos mil 100 y dos mil 300 pesos . El modelo, cuidadosamente personalizado en color guinda y con el lema impreso "Morena. La esperanza de México", incluye amenidades tecnológicas nada despreciables para los militantes.

¿Qué contenía la mochila suiza de los morenistas?

El interior de este costoso accesorio funcionó como un verdadero vehículo de propaganda ideológica y adoctrinamiento político. Los congresistas encontraron tres libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador (entre ellos los títulos "Grandeza" y "¡Gracias!") y el reciente lanzamiento editorial de la Presidenta Claudia Sheinbaum, titulado "Diario de una Transición Histórica", cuyo precio en librerías ronda los 300 pesos .

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Para entender la magnitud real de este obsequio, aquí te desglosamos los puntos clave y el contenido exacto del kit entregado a los asistentes:

• Tecnología integrada: La mochila cuenta con una batería interna y puerto USB para cargar dispositivos móviles en cualquier lugar.

• Indumentaria partidista: El paquete incluía una playera blanca y una gorra con los logotipos oficiales del movimiento.

• Manual de adoctrinamiento: Contenía un documento impreso con los "100 postulados de un morenista", guía básica de actuación.

• Material de campaña activa: Una plantilla de stickers adhesivos con la frase "Llegamos todas", listos para ser pegados en las calles.

Austeridad republicana frente a souvenirs de lujo

El evento, que marcó la salida oficial de Luisa María Alcalde para unirse a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y el ascenso de la nueva cúpula, dejó un sabor agridulce entre los críticos. Para muchos, resulta sumamente paradójico que, en un espacio diseñado para consolidar el legado de la Cuarta Transformación, se recurra a obsequios de marcas premium extranjeras en lugar de productos nacionales.

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Al final de la jornada, el congreso guinda no solo definió el rumbo político del partido de cara a las próximas elecciones, sino que demostró una realidad innegable. Algunos criticaron que cuando se trata de consentir a sus bases operativas y asegurar lealtades, la austeridad republicana puede tomarse un merecido descanso para dar paso a la comodidad, el lujo y la practicidad del diseño suizo.

Que inviertan en formación para gobernar

El periodista y analista político Hernán Gómez Bruer compartió a través de su cuenta en X el contenido de la mochila, y calificó como positivo que Morena invierta en formación política de sus simpatizantes, pero argumentó que, además de esta configuración ideológica, también se impulse la "formación de cuadros capaces de gobernar; que les enseñen habilidades de buena administración".

Dotación para los congresistas de @PartidoMorenaMx pic.twitter.com/FTta7BGuO2— Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) May 3, 2026

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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