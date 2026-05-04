Esta mañana del lunes 4 de mayo sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), por lo que varios edificios de la capital del país comenzaron a ser evacuados , sin que existan daños de consideración.

¿A qué hora y dónde se localizó el temblor de hoy?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió en su cuenta de X de forma preliminar que el sismo tuvo una magnitud de 6 y sucedió a las 09:19 de la mañana con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca; aunque más tarde ajustó la cifra a 5.6 . A través de un mensaje, la dependencia señaló:

“Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km”.

Según los primeros reportes en redes sociales, la alerta sísmica no se activó en teléfonos celulares .

Sin daños ni víctimas, dice Sheinbaum

Minutos más tarde, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no se reportan daños ni víctimas . A través de su cuenta en X compartió:

"Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo".

En tanto, el Gabinete de Seguridad señaló que, a partir de este evento, se mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para "realizar una evaluación preliminar de la zona".

Por su parte, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, dijo que “tras el sismo de Magnitud 6 de esta mañana, activamos los protocolos de seguridad y atención. Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía".

Mientras que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó a través de sus canales oficiales que hasta el momento se mantienen las labores de supervisión en distintos puntos del estado, sin que se hayan confirmado afectaciones mayores de forma preliminar.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a conservar la calma, seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales, mientras continúan los recorridos de revisión.

Temblor ocurre días previos al simulacro nacional

El sismo ocurre apenas unos días antes de que se realice un simulacro nacional, el cual se llevará a cabo el próximo 6 mayo , con el objetivo de fomentar la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población, por lo que se activará la alerta sísmica en altavoces, celulares, radio y televisión, simulando un sismo de magnitud 8.2.

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Con información de EFE

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