Pensión Mujeres Bienestar: Calendario oficial de pagos de mayo 2026 letra a letra

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, ha dado a conocer el cronograma oficial para la dispersión de recursos de programas sociales del tercer bimestre del año. En este contexto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar ya pueden consultar las fechas exactas en las que recibirán su pago durante el mes de mayo de 2026. Este programa social, impulsado por la administración federal, se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar la independencia económica de miles de ciudadanas en todo el territorio nacional.La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida específicamente a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, quienes reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos. La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, confirmó que la entrega de estos fondos se realizará de manera directa y sin intermediarios, depositando el dinero en las tarjetas del Banco del Bienestar. Esta estrategia financiera busca asegurar que los recursos lleguen de forma íntegra a las manos de quienes más lo necesitan.Para optimizar la atención y evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales bancarias, las autoridades han estructurado un sistema de dispersión escalonado. Este método organiza el depósito de los fondos basándose en la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente. De esta manera, el calendario oficial de pago de la Pensión Mujeres Bienestar en mayo 2026 garantiza un flujo ordenado en los cajeros automáticos y ventanillas, permitiendo que las beneficiarias acudan a retirar su dinero con mayor comodidad y seguridad.La primera etapa de depósitos arranca la primera semana del mes: Como parte de las recomendaciones para recibir el pago de la Pensión Mujeres Bienestar este mes de mayo, se sugiere descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Esta herramienta digital, gratuita y fácil de usar, permite a las usuarias consultar su saldo desde la comodidad de su hogar, evitando traslados innecesarios.Además, es importante recordar que la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otro plástico de débito respaldado por las principales redes de pago. Esto significa que las beneficiarias no están obligadas a retirar todo su dinero en efectivo el mismo día del depósito. Pueden utilizar su tarjeta para pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y liquidar servicios básicos. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB