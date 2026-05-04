Pensión Mujeres Bienestar: Calendario oficial de pagos de mayo 2026 letra a letra

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, ha dado a conocer el cronograma oficial para la dispersión de recursos de programas sociales del tercer bimestre del año. En este contexto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar ya pueden consultar las fechas exactas en las que recibirán su pago durante el mes de mayo de 2026.

Este programa social, impulsado por la administración federal, se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar la independencia económica de miles de ciudadanas en todo el territorio nacional.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida específicamente a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, quienes reciben un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos.

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La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, confirmó que la entrega de estos fondos se realizará de manera directa y sin intermediarios, depositando el dinero en las tarjetas del Banco del Bienestar. Esta estrategia financiera busca asegurar que los recursos lleguen de forma íntegra a las manos de quienes más lo necesitan.

Calendario oficial de pago de la Pensión Mujeres Bienestar en mayo 2026

Para optimizar la atención y evitar aglomeraciones innecesarias en las sucursales bancarias, las autoridades han estructurado un sistema de dispersión escalonado. Este método organiza el depósito de los fondos basándose en la primera letra del apellido paterno de cada derechohabiente.

De esta manera, el calendario oficial de pago de la Pensión Mujeres Bienestar en mayo 2026 garantiza un flujo ordenado en los cajeros automáticos y ventanillas, permitiendo que las beneficiarias acudan a retirar su dinero con mayor comodidad y seguridad.

La primera etapa de depósitos arranca la primera semana del mes:

Lunes 4 de mayo: A

Martes 5 de mayo: B

Miércoles 6 de mayo: C

Jueves 7 de mayo: C

Viernes 8 de mayo: D, E, F

Lunes 11 de mayo: G

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Calendario oficial de pago de la Pensión Mujeres Bienestar en mayo 2026. ESPECIAL

Recomendaciones para recibir el pago de la Pensión Mujeres Bienestar este mes de mayo

Como parte de las recomendaciones para recibir el pago de la Pensión Mujeres Bienestar este mes de mayo, se sugiere descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Esta herramienta digital, gratuita y fácil de usar, permite a las usuarias consultar su saldo desde la comodidad de su hogar, evitando traslados innecesarios.

Además, es importante recordar que la tarjeta del Banco del Bienestar funciona como cualquier otro plástico de débito respaldado por las principales redes de pago. Esto significa que las beneficiarias no están obligadas a retirar todo su dinero en efectivo el mismo día del depósito.

Pueden utilizar su tarjeta para pagar directamente en supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia y liquidar servicios básicos.

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MB

