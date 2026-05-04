Calendario Pensión Bienestar: Las letras que cobran del lunes 4 al viernes 8 de mayo 2026

El Gobierno de México ha dado a conocer el calendario oficial para el pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre en curso, iniciando sus operaciones en el mes de mayo. Para los beneficiarios de este programa social, es fundamental conocer las fechas exactas en las que recibirán su apoyo económico, especialmente durante la primera semana de dispersión.

En este sentido, las autoridades han detallado qué letras del primer apellido cobran del lunes 4 al viernes 8 de mayo de 2026, garantizando así un proceso ordenado y sin contratiempos en las sucursales del Banco del Bienestar a nivel nacional.

Este programa, que se ha consolidado como un derecho constitucional para los adultos mayores de 65 años en todo el país, entregará un monto de seis mil 400 pesos correspondientes al tercer bimestre del año.

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La Secretaría de Bienestar ha reiterado que la entrega de los recursos se realiza de manera directa y sin intermediarios, depositando el dinero en las tarjetas bancarias de los derechohabientes. Esta estrategia busca proteger la integridad financiera de los beneficiarios y asegurar que el recurso llegue íntegro a quienes más lo necesitan en el territorio nacional.

Calendario oficial de pago para la Pensión Bienestar en mayo

De acuerdo con la programación establecida por las autoridades federales, la dispersión de los fondos comienza el lunes 4 de mayo de 2026, día en el que se depositará el recurso a los adultos mayores cuyo primer apellido inicie con la letra A.

Posteriormente, el martes 5 de mayo, el turno corresponderá a las personas cuyo apellido paterno comience con la letra B. Es importante que los beneficiarios respeten este orden alfabético para evitar aglomeraciones innecesarias en los cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales bancarias, optimizando así el tiempo de espera de todos los asistentes.

Continuando con el cronograma de la primera semana, el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo se destinarán exclusivamente para los derechohabientes con la letra C, debido a la alta densidad de población que comparte esta inicial en sus apellidos.

Finalmente, para cerrar esta primera etapa de depósitos, el viernes 8 de mayo se liberarán los fondos para los apellidos que comiencen con las letras D, E y F. Con esta distribución, se cubre una parte significativa del padrón de beneficiarios, quienes podrán disponer de su dinero en efectivo o utilizar su tarjeta para realizar compras en establecimientos comerciales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

