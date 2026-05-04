En medio de un cisma bilateral por el caso de Rubén Rocha Moya, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó vínculos criminales del gobernador de Sinaloa con licencia, elevando la tensión sobre quién dice la verdad en esta crisis política.

García Harfuch descartó sospechas del Gabinete de Seguridad en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , quien fue señalado junto a otros nueve funcionarios estatales de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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"Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Estado", dijo el titular de la SSPC en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre si las autoridades tenían alguna sospecha de posibles vínculos criminales de Rocha Moya.

García Harfuch habla sobre la protección para Rocha Moya

Sobre el despliegue de seguridad del gobernador con licencia, Omar García Harfuch indicó que el Servicio de Protección Federal realiza constantemente evaluaciones de riesgo de diferentes funcionarios.

"Algunos gobernadores o exgobernadores realizan solicitudes de seguridad; [en este caso] no fue solicitud, se le recomendó. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos" , detalló sobre la escolta del gobernador con licencia.

El secretario de Seguridad aclaró que se consideró adecuado implementar la escolta a Rubén Rocha , al ser exfuncionario de un Estado que ha registrado hechos violentos.

Sin embargo, dijo que no hay registro de ningún indicio de que Rocha Moya pudiera ser atacado o siquiera que exista alguna amenaza .

Harfuch fija estrategia de seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acciones del Gabinete de Seguridad para la pacificación en la entidad, en el contexto de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya ante las acusaciones de EU en su contra por presunto narcotráfico.

El funcionario federal garantizó que Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.

En conferencia de prensa, anunció que se han entregado 100 patrullas a la policía estatal y que los elementos recibirán capacitación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; de esta manera, indicó que habrá personal mejor preparado y respaldado por las instituciones del Estado mexicano.

"El Gobierno de México está presente. La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para la pacificación del Estado", expresó.

García Harfuch resaltó que se instalaron mesas de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC, así como autoridades estatales y municipales.

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