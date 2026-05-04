Ola de calor da tregua, pero llegan fuertes lluvias con granizadas en varios estados

Durante los últimos días de abril el país enfrentó un gran aumento de temperatura, llegando hasta los 40° en algunas regiones de México. No obstante, durante esta primera semana de mayo, las altas temperaturas no llegarán al extremo para considerarse ola de calor. Además, llegaría un frente frío acompañado de aire polar y fuertes lluvias.

A pesar de que este fin de semana el aire polar llegó a la Vertiente del Golfo, pronto el viento cambió de dirección, dando pie a que el calor regrese, por lo que, durante esta semana, la temperatura volverá a aumentar.

Un anticiclón desde el Pacífico hasta el Golfo

Un nuevo anticiclón recorrerá el país hacia occidente, desde el Océano Pacífico hasta llegar al Golfo de México, lo que provocará calor más intenso, pero sin llegar a ser una ola de calor, pues su paso será breve.

Por su parte, del jueves al viernes de esta semana llegará un nuevo frente frío, el cual cruzará el norte, noreste y oriente de México, por lo que en estas regiones bajarán las temperaturas y se generarán lluvias en algunas zonas. En suma, a pesar que el calor permanecerá, será menos intenso que en días anteriores.

Hay que considerar que las olas de calor se generan al pasar 3 días o más de temperaturas máximas. Asimismo, la humedad puede generar un aumento de la sensación térmica.

Habrá lluvias en estos estados durante la primer semana de mayo

Durante este lunes y martes se prevén tormentas aisladas en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Sonora y Baja California.

Por su parte, el miércoles las lluvias podrían intensificarse, llegando a granizadas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Edomex y CDMX, mientras que el jueves azotarán lluvias más fuertes en estos estados sumando a Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas

Durante el fin de semana se espera que las lluvias continúen en la Vertiente del Golfo, es decir, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, así como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

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