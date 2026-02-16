Lunes, 16 de Febrero 2026

¿Qué ofrecer en esta Cuaresma? Esto dice la Iglesia

Con el inicio de la Cuaresma, muchos católicos ofrecen un sacrificio para privarse de un placer o realizar una caridad para el más necesitado

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Dejar los postres durante esta Cuaresma es uno de los ofrecimientos más comunes durante estos días de penitencia. ESPECIAL / CANVA

El Miércoles de Ceniza arranca un tiempo de reflexión y penitencia para los católicos del mundo. La Cuaresma es un tiempo donde el sacrificio se convierte en una ofrenda a Dios y, así, comprender la pasión de Jesús y acompañarlo de forma simbólica para el perdón de los pecados.

Por eso, para muchos católicos en Cuaresma existe tradicionalmente una tendencia a realizar un ofrecimiento en este tiempo y privarse de un placer o bien, realizar una caridad para el más necesitado. ¿Pero cómo saber que ofrecer?

De acuerdo al padre Matheus Aquino, de la Arquidiócesis de Río de Janeiro (Brasil), los ofrecimientos en esta Cuaresma pueden ir encaminados en cuatro ejes importantes:

1. Ofrecimiento corporal. Todo lo relacionado con una práctica del cuerpo que se ofrezca como un sacrificio a Dios como muestra de empatía a la pasión de Cristo o bien para realizar penitencia. Por ejemplo: hacer ejercicio, caminar o realizar cualquier tipo de actividad física.

2. Ofrecimiento espiritual. Ejercer una facultad espiritual como práctica para este tiempo solerme como hacer la oración todos los días o rezar el rosario; leer evangelio o participar de los eventos de la Iglesia propios de la temporada.

3. Ayuno. Este es uno de los ejercicios más comunes y tiene que ver con la privación de los alimentos y bebidas, de preferencia que sea de una predilección especial. Es un poco padecer el hambre y ofrecerla a Dios, además de que se convierte en un acto de acompañamiento hacia las personas que sufren hambre.

4. Leer la Biblia. Tiempo destinad a leer y estudiar la palabra de Dios. Los relatos de la pasión de Cristo son especialmente atractivos durante la Cuaresma.

Otras prácticas sugerencias para esta Cuaresma son:

  • Llamar a alguien que hace tiempo no se contacta
  • Limar asperezas con un amigo o familiar
  • Dar el dinero que se emplea en un placer familiar
  • Ir a misa
  • Silenciar el celular mientras se convive con alguien más
  • Rezar por alguien con quien se tiene un conflicto
  • No maldecir a otro
  • No tomar postres
  • Donar ropa o víveres
  • No quejarse por el clima
  • Participar en un servicio a favor de la comunidad

Significado del Miércoles de Ceniza

La ceniza es un símbolo en la creencia católica y retoma la idea escrita en la Biblia sobre que el hombre está hecho de polvo de tierra y tarde o temprano regresará a ese estado.

La ceniza puede ser colocada por un sacerdote o un laico, con o sin homilía de por medio; es impuesta en la frente, haciendo la señal de la cruz, y se recitan las palabras extraídas de las Sagradas Escrituras; "Polvo eres y en polvo te convertirás" o, en su caso, "Conviértete y cree en el Evangelio".

La invitación es que luego de tan significativo ritual en la Iglesia Católica, el creyente se retire en silencio, haciendo oración y obedeciendo el dogma.

Días importantes de la Cuaresma

Miércoles de Ceniza - 18 de febrero
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor - 29 de marzo
Jueves Santo en la Cena del Señor - 2 de abril
Viernes Santo en la Pasión del Señor - 3 de abril
Sábado Santo de la Sepultura del Señor - 4 de abril
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor - 5 de abril

