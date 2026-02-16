El gobierno de Tabasco informó que la mañana de este lunes 16 de febrero el gobernador Javier May Rodríguez acudió a un hospital tras presentar una molestia abdominal. ¿Qué le pasó y cómo se encuentra de salud? Esta es la información que se ha dado hasta el momento.

¿Cómo está el gobernador de Tabasco, Javier May?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el gobierno de Tabasco, al mandatario se le practicaron estudios y una revisión de rutina cuyos resultados se ubicaron dentro de parámetros normales. Las autoridades señalaron que actualmente permanece en reposo en su domicilio, bajo tratamiento ambulatorio y sin complicaciones.

X / @Gobdetabasco

Luego, el propio gobernador Javier May compartió en sus redes sociales oficiales que se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación, al tiempo que agradeció las muestras de preocupación y reiteró su compromiso de continuar con sus labores al frente del estado de Tabasco.

"A quienes se han preocupado por mi estado de salud, les comparto que me encuentro bien, por la mañana tuve una molestia abdominal, razón por la cual fui atendido a tiempo y ya me estoy recuperando; muy pronto continuaremos trabajando con todo, como lo hemos hecho hasta ahora. Nos comprometimos a cumplir y no vamos a fallarle a las familias tabasqueñas", publicó Javier May.

