Faltan dos días para el Miércoles de Ceniza, el arranque de una nueva Cuaresma que prepara al mundo católico para vivir la Semana Santa. Una fecha excepcional para los creyentes. Pero con el arranque de este tiempo de reflexión y penitencia llega una obligación para los fieles: el ayuno. ¿En qué consiste y cómo se lleva a cabo?

Así es, el Miércoles de Ceniza es el inicio de la temporada de Cuaresma, que este año comienza justo el 18 de febrero , y termina el Domingo de Ramos, 29 de marzo; y marca el tiempo para que los católicos del mundo se preparan espiritualmente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa y la celebración de la Pascua.

La ceniza no es obligatoria, el ayuno sí

A pesar de lo que popularmente se cree, la imposición de la ceniza no es obligatoria para los católicos porque no es se trata de un día de precepto , es decir, "aquellos días en que los fieles tienen obligación de participar en la misa; y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios".

Por el contrario, lo que sí obliga el Miércoles de Ceniza es el ayuno y la abstinencia, como en el caso del Viernes Santo, para todos los mayores de 18 y menores de 60. Para este día, los católicos pueden hacer una comida "fuerte" una sola vez al día .

Según el medio católico ACI Prensa, “el ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Son días de abstinencia y ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo” .

Es importante mencionar que la abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años y obliga para todos los viernes de la Cuaresma.

¿Por qué ayunar?

Existen muchas explicaciones sobre lo que motiva el ofrecimiento del ayuno entre los católicos. Una de ellas tiene que ver con la idea de tener hambre, sentirla, y ofrecerla como una ofrenda a Dios a manera de sacrificio, además de que con esta acción se practica la empatía de aquellos que no tienen alimento a su alcance .

Otra explicación es que al privarse de alimento y bebida, se pone en práctica el desprendimiento . Un noble ejercicio en medio de un mundo que fomenta la riqueza y el consumismo, que desvirtúa y genera vicios en el hombre.

"El hombre de hoy debe abstenerse de muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos: ayunar significa abstenerse de algo. El hombre es él mismo sólo cuando logra decirse a sí mismo: No", define ACI Prensa.

¿Qué días importantes trae la Cuaresma?

Miércoles de Ceniza 18 de febrero Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 29 de marzo Jueves Santo en la Cena del Señor 2 de abril Viernes Santo en la Pasión del Señor 3 de abril Sábado Santo de la Sepultura del Señor 4 de abril Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 5 de abril

