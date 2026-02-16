La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) vive una jornada de contingencia ambiental desde el fin de semana. Este lunes 16 de febrero continúa la aplicación del programa “Hoy No Circula”, ¿Pero hasta cuándo se prevé esta situación? Esto se sabe hasta el momento.

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que derivado de la revisión de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire, se prevé para hoy que el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera genere sobre el centro del país estabilidad atmosférica fuerte, viento débil, cielo despejado y con ello alto ingreso de radiación solar; asimismo la temperatura incrementará rápidamente en horas del día, alcanzando la máxima entre los 27 y 28 Celsius, situación que generará un ambiente caluroso. Las condiciones antes descritas serán desfavorables para la dispersión de los contaminantes, lo que ocasionarán la formación y acumulación de ozono, pronosticando para hoy calidad de aire de Mala a Muy Mala.

Restricciones a la circulación en el sector transporte

Hoy lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 05:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Cuánto termina la contingencia ambiental en CDMX?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la calidad del aire y evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informarán en un boletín que se emitirá el día de hoy lunes 16 de febrero a las 15:00 horas . Ahí podría conocerse si la contingencia termina o continúa.

Hasta que la nueva información llegue, las condiciones de la contingencia ambiental se mantienen. Autoridades piden estar atentas sólo a los canales oficiales.

