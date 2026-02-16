Becas Bienestar: Calendario de pagos de febrero 2026, ¿quiénes cobran este mes?

Este lunes ya se dio a conocer el calendario de pagos de las Becas Bienestar, que coordina los tres principales programas de apoyo educativo del Gobierno de México. Se trata del dinero correspondiente al bimestre enero-febrero, y el primer depósito del año para los alumnos de continuidad en primaria, secundaria, preparatoria y educación superior.

Las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro forman parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, destinados a apoyar a estudiantes de educación básica y media superior. Vale la pena mencionar que existe un pago especial dirigido a las familias con estudiantes en secundarias públicas. Todos ellos que ya han recibido pagos antes son los beneficiarios que podrán cobrar a partir de hoy 16 de febrero, según indica el calendario.

La información fue dada a conocer por Víctor Lamoyí, Director General del Banco del Bienestar. Según la publicación en su página de Facebook, será del 16 al 27 de febrero cuando los beneficiarios recibirán su dinero de las becas de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido. Recuerda que en el Banco del Bienestar, su dinero está seguro por si desean retirarlo después, y no se cobra comisión por sacarlo de sus cajeros.

Facebook / Víctor Lamoyi

El calendario de pagos de febrero - becas Rita Cetina y Benito Juárez

Los depósitos correspondientes a febrero de 2026 se organizarán, al igual que en bimestres anteriores del año pasado, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, y se organizan de esta manera según la información oficial.

Facebook / Víctor Lamoyi

¿Cuántos pagos habrá en 2026 de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales del programa, adscrito a la Secretaría del Bienestar, las becas del año fiscal se entregan a lo largo de 10 de los 12 meses del año. La información destaca que no hay pagos durante julio y agosto por ser vacaciones; sin embargo, el mes de febrero sí está contemplado dentro del calendario de dispersión de los recursos en unión con enero.

Es importante considerar que los depósitos de la Beca Rita Cetina no se realizan de manera mensual. Los pagos son bimestrales (5 en todo el año) y las fechas exactas se anuncian únicamente a través de medios oficiales. Una vez que los beneficiarios son notificados, reciben el monto acumulado correspondiente a los meses incluidos en ese periodo, generalmente dos.

Para recibir el apoyo del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es importante que los beneficiarios consulten de manera constante los avisos oficiales. Esto les permitirá confirmar las fechas exactas de pago y utilizar su tarjeta Bienestar en el cajero o sucursal más cercana para disponer de los fondos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Beca Rita Cetina: ¡Oficial! Calendario de pagos de febrero 2026

OF