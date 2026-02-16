Las autoridades han informado que para este lunes 16 de febrero se mantiene la fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Aunado a lo anterior, las condiciones climáticas que se prevén para este día favorecen a la acumulación de contaminantes. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, compartió que este lunes 16 de febrero se espera para el Valle de México cielo parcialmente nublado a medio nublado con bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido en la región, así como caluroso en el suroeste del Estado de México. Posibles lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Además, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que, con base en la revisión de los datos presentados por los modelos meteorológicos, para este lunes se mantendrá el sistema anticiclónico en el centro del país provocando estabilidad atmosférica, así como cielo despejado la mayor parte del día y viento débil, con estas condiciones se presentará acumulación de los contaminantes y formación de ozono, registrándose concentraciones dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire .

Pronóstico para el resto de la semana en CDMX:

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 °C y temperatura mínima de 13 °C Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 °C y temperatura mínima de 13 °C Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 °C y temperatura mínima de 13 °C Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 °C y temperatura mínima de 12 °C Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 °C y temperatura mínima de 12 °C Domingo 22 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 °C y temperatura mínima de 12 °C

