¿Te contagiaste de sarampión? Esto pasa en el cuerpo tras recuperarse

México se acerca a los 10 mil casos de sarampión en medio del brote que se extiende por el país. Hasta el 14 de febrero se tenían registrados 9 mil 478 contagios y 29 fallecimientos, según cifras oficiales de días pasados.

¿Qué sucede después de recuperarse del sarampión?

Superar el sarampión no siempre significa que todo vuelva a la normalidad de inmediato. De acuerdo con Mayo Clinic, la recuperación suele tomar entre dos y tres semanas. Una vez que la persona ha padecido la enfermedad, desarrolla inmunidad permanente.

No obstante, el virus deja huella. Durante el proceso, el sistema inmunológico puede quedar debilitado, lo que abre la puerta a infecciones secundarias, como problemas en los oídos o incluso neumonía.

Además, en algunos casos pueden presentarse complicaciones más delicadas, como deshidratación severa o encefalitis, una inflamación del cerebro que requiere atención médica inmediata.

¿Cómo protegerse?

Especialistas señalan que el cubrebocas ofrece una protección limitada frente al sarampión debido a su alta capacidad de contagio. Por ello, insisten en que la herramienta más eficaz sigue siendo la vacunación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda el uso de cubrebocas en situaciones específicas: personas con síntomas o diagnóstico confirmado, cuidadores en contacto cercano con pacientes, personal médico y habitantes de zonas con alta incidencia. Sugiere utilizar mascarillas tricapa o N95, bien ajustadas, retirarlas sujetando solo los elásticos y realizar higiene de manos inmediatamente después.

Ante el brote, el gobierno mexicano mantiene activa la jornada de vacunación dirigida a niñas y niños de 6 meses a 12 años, así como a personas de 13 a 49 años. Actualmente operan 21 mil módulos en todo el país para facilitar el acceso a la inmunización.

Las autoridades sanitarias continuarán con el monitoreo y la aplicación de dosis en los próximos días, con el objetivo de frenar los contagios y prevenir más pérdidas humanas.

AO

