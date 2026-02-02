Beca Rita Cetina: ¿Cuáles son las diferencias del apoyo para primaria y secundaria?

Algunos programas del Gobierno Federal dirigidos a estudiantes en México, incluida la Beca Rita Cetina, retomarán sus pagos este mes de febrero.

Mientras las familias se encuentran a la espera del calendario oficial de pagos, las autoridades compartieron las diferencias de los apoyos dirigidos a estudiantes de secundaria y primaria.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales implementados durante los primeros meses de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de disminuir los niveles de deserción escolar por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Los primeros en formar parte de la Beca Rita Cetina fueron los estudiantes de secundaria, no obstante, este año se implementará el registro para que todos los estudiantes de primaria también reciban un estímulo económico.

¿Cuáles son las diferencias de la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria?

En un comunicado, la Secretaría del Bienestar detalló que la principal diferencia entre estos apoyos es el monto y el periodo en que se dispersa.

Mientras que los estudiantes de secundaria reciben desde los primeros meses de la presidencia de Sheinbaum pagos de al menos mil 900 pesos cada bimestre, los estudiantes de primaria recibirán un pago único por año.

Las familias con estudiantes inscritos en secundarias públicas reciben un pago de mil 900 pesos bimestrales (a excepción del de julio-agosto por el periodo vacacional), y 700 pesos por cada estudiante adicional proveniente del mismo hogar.

Por otro lado, el pago para los de primaria será de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante y tiene el objetivo de respaldar a las familias en la compra de útiles escolares y uniformes.

En todos los casos, la entrega de los recursos económicos se realiza directamente y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

