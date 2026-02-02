Obtener la visa estadounidense parece un reto porque existen muchos determinantes para que el documento sea otorgado. Y aunque no se tiene certeza de nada, existen algunas cosas que, durante la entrevista, pueden favorecer al aplicante. Aquí los datos:

El ex cónsul Brent Hanson, en entrevista para el "Gusgri podcast", respondió a una serie de cuestionamientos sobre la visa y habló de los mitos que envuelven a su asignación a las personas que las buscan como turistas.

No te pierdas: Arranca febrero con lluvia en Guadalajara este lunes 2

El exfuncionario estadounidense aseguró que lo primero que le interesa al Departamento de Estado, dependencia que gestiona la emisión de visas, para ser objeto de la otorgación del documento de inmigración, es que el o la aspirante demuestre que tiene una razón de peso para regresar a México .

"Lo principal es que va a regresar a su país", dijo.

Lo que te favorece en la visa

Brent Hanson comentó que aunque se solicite una visa de turista, el oficial de migración asume que el candidato desea quedarse en Estados Unidos o "mal usar" la visa . A manera de resumen, compartió: "De eso se trata, tiene que convencer al oficial" de que no hay intención de permanecer de forma permanente en la nación norteamericana .

No te pierdas: Inician auditorías del SAT usando solo tu CFDI

Además, comentó algunos aspectos que el agente consular considera para otorgar una visa:

Demostrar que se ha viajado a otros países

Hablar de su familia y de los lazos que lo unen a México

Mostrar que existe un interés económico por regresar al país

Evidenciar que hay recursos económicos para viajar

Si durante la entrevista no se muestra lo anterior, la visa será rechazada . Hanson agregó que "se siente feo" no otorgar el permiso, sobre todo cuando se comienza en el oficio, pero rechazó que exista una cuota de negaciones. Según él, la tasa de aceptación y negación de visas debe ser equilibrada en cada oficial. Si existe un número más alto de rechazados que de aceptados, las autoridades estadounidenses revisan qué sucede con ese agente, porque cualquier pico en las dos polaridades sí es considerado como algo extraño.

Visas de negocio o turismo

Las personas que viajen a Estados Unidos por turismo o negocios necesitan visas B1/B2, a menos que califiquen para el Programa de Exención de Visa. Todos los solicitantes de visa, incluso los niños y bebés, deben obtener su propia visa.

Te puede interesar: Senado da nuevos detalles sobre jornada de 40 horas

Es decir, las personas de negocios entran temporalmente a los Estados Unidos con visa B-1, mientras que aquellos que entran temporalmente por placer necesitan la visa B-2. Las personas que piensan viajar a los EU con un propósito diferente, tal como son los estudiantes, trabajadores temporales, miembros de tripulaciones, periodistas, etc., deben solicitar una visa diferente en la categoría apropiada.

Calificación para obtener visa

Los solicitantes de visas de visita deben demostrar que ellos califican bajo las cláusulas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La ley supone que cada solicitante de visa es un solicitante que tiene la intención de inmigrar. Por lo tanto, los solicitantes de visa de visita deben superar esta suposición demostrando que:

El propósito del viaje es entrar a los Estados Unidos por negocios o placer; Piensan permanecer por un período específico y limitado; Tienen residencia fuera de los Estados Unidos, como también otras obligaciones vinculantes que aseguran su retorno al final de la visita.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA