La lluvia podría hacerse presente este lunes 2 de febrero en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), justo en el arranque del mes. Estos son todos los detalles del clima para la ciudad:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán, y lluvias aisladas en Nayarit y Jalisco. Sin lluvia en Colima. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 16 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 24 °C. Durante la noche, habrá soleado con temperaturas cercanas a los 18 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 14 km/h.La probabilidad de lluvia se incrementa este lunes en Guadalajara, alrededor del 30 por ciento. La masa de aire ártico asociada al frente núm. 32, se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana, sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país. Así mismo, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del país.Por su parte, el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel